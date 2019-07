Ancora una volta si è assistito ad una giornata di transizione per i grandi nomi che dovrebbero movimentare il calciomercato italiano. Juventus, Milan e Inter sono rimaste concentrate sulle amichevoli della ICC e non c'è stato spazio per ultimissime degne di nota. Tutto fermo per Lukaku in nerazzurro, anche se oramai il tempo e la pazienza sono finiti. A Napoli silenzio sul futuro di James Rodriguez con De Laurentiis esasperato dal muro del Real Madrid. Anche in casa Juve e Milan quasi calma piatta. Ma è stata comunque una giornata importante, con la partenza di Daniele De Rossi che ha lasciato l'Italia per iniziare la sua avventura in Argentina, al Boca Juniors.

Trattative Roma nel calciomercato odierno: Demiral e Alderweireld

La Juventus avrebbe offerto alla Roma il difensore Merih Demiral, che è un obiettivo anche del Milan. Il d.s. Petrachi sta valutando la proposta dei bianconeri mentre attende novità anche su un altro obiettivo, Lyanco, che dopo aver disputato una seconda parte di stagione eccelsa con il Bologna è diventato un obiettivo di mercato della Roma e un nome caldissimo per i granata. Poi, è sempre calda la pista Toby Alderweireld. Il Tottenham ha aperto alla cessione del suo numero 4 ma solo alle sue condizioni: clausola rescissoria da 25-30 milioni, con gli Spurs pronti ad alzare il prezzo fino a 40 milioni.

Trattative Juventus nel calciomercato odierno: Dybala

La Juventus sta cercando di acquistare Federico Chiesa, e forse pure Icardi. Oltre al Pipita e al bomber croato in uscita ci sarebbe pure Dybala. Dell'attaccante argentino ha parlato Sarri. Le proposte non gli mancano. L'argentino è un obiettivo di Paris Saint Germain e Manchester United. La Juventus non lo vende per meno di 100 milioni.

Trattative Napoli nel calciomercato odierno: Milik, Pèpè e Elmas

Il futuro di Milik potrebbe non essere così saldo nel club partenopeo con il Betis di Siviglia, il club da cui i partenopei hanno preso Fabian Ruiz, che avrebbe già raggiunto un accordo con l'attaccante polacco, autore di 17 gol la scorsa stagione, e vorrebbe piazzare subito questo grande colpo di mercato. L'ex dell'Ajax ha un contratto fino al 2021, da tempo si parla del rinnovo. Oggi è arrivata anche l'offerta del Napoli per Nicolas Pepé: il Lille chiede 65 milioni di euro, il Napoli è disposto a investire una cifra molto più alta e pare sia pronto a offrire 60 milioni di euro e il cartellino di Adam Ounas. infine, la trattativa per Elmas. Il giocatore era arrivato in Italia martedì, aveva svolto prima le visite mediche e poi è arrivato nel ritiro di Dimaro. Oggi è stato ufficializzato dal Napoli.

Trattative Milan nel calciomercato odierno: Rugani e Cutrone

Potrebbe salutare i bianconeri Daniele Rugani, che ha giocato pochissimo nelle ultime quattro stagioni. Il Milan ci pensa, anche se reputa eccessiva la richiesta dei Campioni d'Italia di 40 milioni di euro. C'è grande interesse anche intorno al futuro di Patrick Cutrone. L'attaccante comasco non rientra nei piani di Marco Giampaolo e piace molto al Wolverhampton: il club inglese avrebbe messo sul piatto 18 milioni più bonus per portare via la punta al Milan.

Trattative Inter nel calciomercato odierno: Alonso e Lukaku

Conte avrebbe chiesto Marcos Alonso, che conosce molto bene: i due hanno lavorato assieme con il Chelsea. Non sarà facile acquistare lo spagnolo, che è un giocatore importante per i Blues. Intanto è arrivato un vero e proprio ultimatum dal Manchester United all'Inter nella trattativa che riguarda Romelu Lukaku. Non bastano finora i circa 60 milioni di euro messi sul piatto dai nerazzurri, con gli inglesi che non sono disposti a scendere al di sotto degli 83 milioni di valutazione per il giocatore.

Le altre trattative nel calciomercato odierno: Milinkovic, Di Gennaro, Olsen e De Rossi

Per strappare Milinkovic-Savic il Manchester United sarebbe pronto ad offrire alla Lazio una prima offerta superiore ai 75 milioni di euro. Una somma che potrebbe anche essere ritoccata per eccesso per convincere Lotito che potrebbe anche allentare la presa. Le alternative sono Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona e Christian Eriksen del Tottenham.

Davide Di Gennaro è diventato un giocatore della Juve Stabia. La Lazio con un breve comunicato ha annunciato la cessione in prestito del centrocampista al club di Castellammare di Stabia, ritornato in Serie B dopo una grandissima cavalcata.

Mancava solo l'ufficialità, adesso è arrivata. Andreas Skov Olsen è un giocatore del Bologna. Il club rossoblu ha pubblicato una nota stringata e ha annunciato che il giocatore sarà presentato oggi pomeriggio nel centro tecnico del club del presidente Joey Saputo.

Capitan Futuro ha lasciato Roma e l'Italia ed è volato in Argentina alla volta di Buenos Aires e del Boca Juniors. Per De Rossi è una avventura inedita, visto che non ha mai giocato prima d'ora fuori dall'Italia e con una casacca differente da quella giallorossa. In Argentina guadagnerà 500 mila euro, una scelta non certo fatta per denaro e che permetterà a De Rossi di avere anche un'opzione importante per il suo futuro. Nel 2019 potrà eventualmente seguire il corso di Coverciano per allenatori.