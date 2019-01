Quali sono le date del calciomercato, in Italia e all'estero? Perché la Lega di Serie A è tornata sui propri passi e ha deciso di prorogare la sessione invernale delle trattative fino al 31 gennaio e non più fino al 18 come termine ultimo? Cominciamo dal secondo quesito: la ragione è da ricercare nella volontà di avere uniformità tra tutte le leghe europee dove le trattative di protrarranno fino all'ultimo giorno del mese sia pure con orari differenti di chiusura. In Italia si parte da giovedì 3 gennaio e c'è tempo fino alle 20 del 31 per depositare – anche in via telematica – i contratti in Lega.

Quali sono i termini degli altri maggiori campionati del ‘vecchio continente'? Detto del 31 gennaio come data ultima valida per tutti va, però, precisato che in Germania e Inghilterra il gong alle trattative ci sarà alle 18 (con un paio di ore di anticipo rispetto all'Italia), mentre in Francia e Spagna lo stop arriverà a mezzanotte. Stesse date anche per la Turchia e per l'Olanda che avranno come termine ultimo le 22 e la mezzanotte. In Portogallo, invece, ci sarà un giorno in più: stop dilazionato al 1° febbraio.

I casi di Russia, Cina e della Mls. La sessione invernale della Russian Premier League terminerà il 22 febbraio, il 28 invece suonerà il gong per la Cina. La Mls terrà aperte le liste fino al 6 maggio, in Argentina e Brasile la forbice di tempo è maggiore (rispettivamente fino al 20 febbraio e al 3 aprile). Cosa significa? Che anche a mercato chiuso in Italia sarà possibile effettuare cessioni.