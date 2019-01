La Lazio sta per cedere Jordan Lukaku. Il difensore belga nei prossimi giorni passerà al Newcastle, club inglese allenato da Benitez. Il giocatore proseguirà la sua carriera in Premier League con la formula del prestito con diritto di riscatto per le ‘Gazze’, che dunque potranno, se convinte, comprare il ventiquattrenne giocatore a titolo definitivo la prossima estate.

Lukaku, via dalla Lazio, giocherà con il Newcastle

Non era nell’aria l’addio di Lukaku, schierato domenica scorsa da titolare nel match con il Napoli da Inzaghi, ma nonostante ciò la Lazio ha deciso di accettare l’offerta del Newcastle, che si trova invischiato nella lotta per non retrocedere e che stava cercando di prendere dal Monaco l’esterno sinistro difensivo Antonio Barreca, ex del Torino. Invece i dirigenti inglesi hanno puntato dritto su Lukaku e, secondo quanto riferisce Sky Sport, lo prenderanno con la formula del prestito con diritto di riscatto.

I Lukaku in Premier League

Si riuniscono così i due fratelli Lukaku, il maggiore, che è quello più forte gioca per la seconda stagione consecutiva nel Manchester United. Non ci sarà la sfida tra i due, perché il Newcastle ha già affrontato sia all’andata che al ritorno (perdendo in entrambe le occasioni) lo United. Jordan Lukaku è un calciatore classe 1994 che ha iniziato la sua carriera da professionista con l’Anderlecht, con cui ha giocato appena nove partite in due stagioni, passa all’Ostenda nell’estate del 2013, disputa 83 partite e segna 3 gol in tre stagioni. Tare lo porta alla Lazio nell’estate del 2016. Dopo un anno di apprendistato con comunque 16 presenze Lukaku si afferma e prende possesso dalla fascia sinistra della squadra di Inzaghi, che lo schiera 44 volte (1 gol) in stagione, 30 le presenze in campionato. In questa stagione il campo lo ha visto poche volte, appena 7 partite in campionato.