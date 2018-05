A volte ritornano. Così come potrebbe fare anche Stephan Lichsteiner, l'esterno difensivo svizzero che lascerà la Juventus quest'estate per trovare spazio altrove, probabilmente nella Lazio di Simone Inzaghi che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Dopotutto proprio a Roma sponda celeste, Lichtsteiner si è fatto conoscere e apprezzare nel nostro campionato militandoci per tre stagioni consecutive.

Poi, l'avventura con la Juventus che è stata l'apice della sua carriera. E' tra i pochi ‘senatori' infatti ad aver alzato al cielo tutti e sette i tricolori consecutivi vinti in campionato, oltre alle quattro Coppe Italia delle ultime quattro stagioni e tre Supercoppa Italiane. Oggi, con l'addio ai bianconeri si potrebbe riproporre un rientro alla ‘base', carico di esperienza e successi.

Senatore del ciclo più vincente. Quando arrivò alla Juventus non avrebbe mai potuto credere di essere tra i protagonisti del ciclo più vincente della storia bianconera, che con lo scudetto numero 34, il settimo consecutivo ha riscritto la storia del club più titolato d'Italia. Ciclo nel quale Lichtsteiner ha fornito un immenso contributo, eccezione fatta per l'ultima stagione e mezza dove ha alternato le prestazioni del campo con qualche panchina in più.

L'addio annunciato. Con la Juventus è arrivato il momento dei titoli di coda, un rapporto consumato, quasi logoro che in un recente passato ha rischiato anche di incrinarsi in polemica. Poi, per volontà reciproche, tutto è rientrato e si è proseguito sui binari del rispetto del contratto in essere. Fino all'attuale commiato, per un giocatore che, comunque, ha un fervido mercato attorno a sé.

No a Borussia e alla Cina. A farsi avanti, tra i primi, è stato il club tedesco del Borussia Dortmund, un'ipotesi che è rimasta tale, smentita dallo stesso giocatore che ha ammesso i contatti ma anche la mancanza di un accordo di fondo. Anche le voci di un trasferimento in Cina sono state smentite categoricamente dallo stesso interessato: “Non penso ai soldi, guardo alla mia famiglia”.

Ipotesi Lazio. Adesso, nelle ultime ore si sta facendo largo una nuova opzione, quella che prevede un suo ritorno alla Lazio del difensore classe '84, club in cui ha militato per tre stagioni vincendo una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana.