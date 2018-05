Bryan Cristante giocherà con la maglia della Lazio dalla prossima stagione. Con il club capitolino, infatti, sarebbe stata giunta l'intesa di massima. Così, uno dei centrocampisti più interessanti dell'attuale stagione, avrebbe già trovato nuova casa con il club di Lotito che ha anticipato tutta la concorrenza.

Manca l'ufficialità ma gli operatori di mercato più attenti assicurano che l'affare andrà in porto non appena finirà il campionato. Un po' a sorpresa perché il centrocampista oggi all'Atalanta era da tempo nel mirino di diversi club, tra cui anche i neo campioni d'Italia della Juventus.

Un acquisto da Champions. Per Simone Inzaghi, dunque, arriverà un rinforzo di prospettiva ma già utile nell'immediato. E tutto al di là della possibile qualificazione in Champions League. A prescindere dal risultato di domenica, quando la Lazio non dovrà perdere all'Olimpico contro l'Inter per potersi qualificare in Coppa, è in dirittura d’arrivo l’affare con l'Atalanta per Bryan Cristante.

Pronti 30 milioni. La trattativa è già in fase di chiusura, assicurano in Capitale. Il club di Claudio Lotito avrebbe infatti trovato con l’Atalanta un accordo sulla base di 25-30 milioni di euro. Uno sforzo economico importante per la società biancoceleste che ha deciso così di anticipare tutti e investire moltissimo sul jolly bergamasco. Cristante, se le cifre fossero confermate, diventerebbe così l’acquisto più costoso dell’era Claudio Lotito.

Jolly tuttofare. Dietro alla trattativa lampo ci sarebbe Igli Tare il ds laziale che si è mosso per tempo e senza indugio: Inzaghi chiedeva più qualità e alternative in mediana, Cristante potrebbe fornire ciò che l'allenatore richiedeva: è capace ad agire sia nel ruolo di mezz’ala come Marco Parolo, sia a giocare fra le linee qualche metro più avanti. Cresciuto di anno in anno, oggi Cristante è un calciatore dotato di grande carisma e dai buoni tempi di inserimento e che – quando occorre – vede anche la porta: 12 gol realizzati nel corso della stagione attuale ne sono la conferma.