Claudio Lotito aveva detto pubblicamente che non avrebbe ceduto le sue stelle e ha mantenuto la promessa, anche se tante sirene ci sono state soprattutto per Milinkovic-Savic. Il campionato è iniziato certamente non nel modo migliore per la Lazio, ma intanto in società si lavora al rinnovo, con relativo adeguamento, dei contratti delle tre stelle: Luis Alberto, Immobile e Milinkovic-Savic.

Lotito aveva promesso il rinnovo a Ciro Immobile, capocannoniere (con Icardi) nello scorso campionato, e rinnovo sarà. Il bomber arriverà fino a 3 milioni di euro netti a stagione, e sarà il primo calciatore della Lazio dell’era Lotito a toccare quella cifra. Il centravanti della nazionale prolungherà il suo contratto fino al 2023 e l’aumento contrattuale sarà notevole, considerato che il giocatore aveva un ingaggio di 2,3 milioni di euro.

Un ingaggio simile dovrebbe percepire anche il centrocampista serbo. Il suo agente Kezman sta lavorando con Lotito e Tare e sta pensando di inserire nel contratto una clausola rescissoria che potrebbe favorirne la cessione, ma sarebbe comunque molto alta. Si parla di una clausola di circa 150 milioni di euro. Non è certo che Milinkovic termini il campionato in Serie A, perché c’è chi sostiene che se Pogba andrà via nel mercato di gennaio il Manchester United potrebbe decidere di puntare sul serbo. La trattativa per il suo rinnovo sarà un po’ più lunga perché c’è chi sostiene che il giocatore potrebbe rinnovare con un ingaggio più basso rispetto a quello di Immobile, ma in questo caso nel contratto verrebbe inserita una clausola inferiore a quella immaginata da Lotito.

Infine c’è sul tavolo il rinnovo di Luis Alberto, in doppia cifra con assist e gol nello scorso campionato e decisivo nell’ultima di campionato con il Frosinone. Lo spagnolo, che ora indossa la maglia numero 10, ben presto prolungherà il suo contratto, pure lui fino al 2023, ma a differenza dei compagni di squadra non guadagnerà 3 milioni netti, ma passerà da 1,2 a 2 milioni netti. Il monte ingaggi della Lazio salirà fino a 70 milioni di euro.