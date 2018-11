Le strade di Martin Caceres e della Lazio potrebbero dividersi a gennaio. Il 31enne difensore dell'Uruguay non sta trovando spazio nel progetto di Inzaghi e nella prossima sessione di mercato c'è anche l'opzione cessione: l'ex Barcellona e Juventus in questa stagione ha messo insieme sei presenze (5 da titolare), quattro in campionato, due in Europa League, e l’ultima partita giocata risale al 25 ottobre a Marsiglia. Da quel momento solo panchina per Caceres fino alla mancata convocazione per la trasferta di Sassuolo prima della sosta per le nazionali: il terzino è stato tra i protagonisti con l'Uruguay al Mondiale in Russia ed titolare, da centrale in una difesa a quattro, per il Maestro Tabarez. Nell’amichevole persa di misura contro il Brasile e domani potrebbe avere un’altra chance contro la Francia.

Caceres è stato utilizzato da Simone Inzaghi sia da centrale che da esterno di centrocampo ma dopo lo svarione sul goal di Lorenzo Pellegrini nel derby è uscito dai radar del tecnico biancoceleste. All'uruguagio è stato rinnovato il contratto per un anno, con opzione sino al 2020, ma è evidente che il suo contributo alla causa biancoceleste è stato al di sotto delle aspettative e alla riapertura del mercato le strade potrebbero dividersi.

Il bel gesto durante l'amichevole con il Brasile

Intanto Martìn Caceres si è reso protagonista di un bel gesto prima della gara col Brasile perché ha notato che una delle bambine al seguito della squadra sul campo sentiva freddo e le ha ceduto la sua felpa, emulando quanto fatto da Lulic il 4 novembre in Lazio-Spal con un bambino sul prato dell’Olimpico. L’Uruguay ha pubblicato il video su Instagram con l’emoticon dell’applauso e lo stesso Caceres ha commentato quanto accaduto: "Non è solo sport, ma un’occasione per diffondere la cultura di coloro che hanno avuto e hanno il privilegio di far parte di questa bella famiglia".