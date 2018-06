Un difensore e un centrocampista, nel primo campo per compensare la partenza di De Vrij (finito all'Inter) mentre nel secondo per rinforzare la mediana qualora fosse davvero impossibile trattenere Milinkovic-Savic. Il mercato della Lazio è partito in sordina ma ci sarà tempo per piazzare colpi importanti. Per adesso il nome più caldo, in base alle ultime notizie, fa riferimento ad Acerbi del Sassuolo: 30enne difensore centrale che ha già detto sì ai biancocelesti ma serve trovare l'intesa economica tra club. E' lui il profilo individuato per colmare la lacuna lasciata in rosa dalla partenza dell'olandese.

Obiettivo Gomes. Quanto alla linea mediana, nel mirino c'è un calciatore accostato spesso ad altre squadre italiane anche di recente: è André Gomes del Barcellona che in blaugrana non è mai riuscito ad ambientarsi fino a confessare ‘problemi psicologici tali' da portarlo a provare ‘vergogna, a non sentirsi a proprio agio' nella nuova avventura. Eppure in Catalogna era arrivato sotto i migliori auspici e grazie a un investimento importante da parte del club (37 milioni nelle casse del Valencia) che testimoniava quanto fosse tenuto in grande considerazione.

Incubo Barcellona. Qualcosa, però, è andato storto tant'è che nell’ultima stagione il centrocampista portoghese ha raccolto appena 1185 minuti e mai è riuscito ad andare in gol (è la prima volta che gli capita da quando è professionista). Escluso anche dalla lista dei convocati per il Mondiale di Russia 2018, il valore di mercato del 24enne blaugrana è calato notevolmente e adesso potrebbe essere il suo agente, Jorge Mendes (lo stesso che nella scorsa stagione curò il trasferimento di Keita al Monaco), a mediare tra Barça e Lazio per formalizzare l'operazione.

L'arrivo di André Gomes implica la partenza di Milinkovic-Savic? Non necessariamente, considerato che la Lazio non accetterà offerte inferiori ai 100/120 milioni per il serbo. Non necessariamente, perché l'obiettivo è dare maggiore spessore a un centrocampo che annovera già elementi come Lucas Leiva e con l'eventuale ingaggio del portoghese Inzaghi avrebbe a disposizione un giocatore di altissima qualità ed esperienza in campo internazionale.

Sirene dall'Inghilterra. Non c'è solo il Manchester United (in questo momento un passo in avanti rispetto ad altri club per Milinkovic) a essere interessato ai calciatori della Lazio. Dalla Premier League hanno acceso i riflettori su Felipe Anderson: il brasiliano piace al West Ham, al Chelsea e all'Arsenal. Tutte, però, dovranno rassegnarsi a presentare offerte che siano vicine ai 40 milioni per convincere il club a lasciar partire il brasiliano.