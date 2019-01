La Sampdoria ha esercitato il diritto di riscatto e da oggi è proprietaria dell’intero cartellino di Emil Audero. La Juventus incassa 20 milioni di euro, nell’operazione di mercato è stato incluso anche il giovane Peeters, che passa dai blucerchiati ai Campioni d’Italia.

Emil Audero è tutto della Sampdoria

Il giovane portiere italo-indonesiano è uno dei migliori del campionato, la Juventus dopo averlo svezzato per ora ha deciso di non puntare su di lui. La Sampdoria invece crede in Audero e lo ha acquistato a titolo definitivo. Una grande plusvalenza per i Campioni d’Italia che incassano 20 milioni di euro. Nella trattativa è stato inserito anche il giovane Peeters, che è diventato un calciatore bianconero.

La clausola in favore della Juve

L’operazione è stata conclusa ufficialmente. Nel contratto la Juventus ha inserito una clausola molto importante. Perché i campioni d’Italia si riservano in futuro il diritto di pareggiare tutte le offerte che la Sampdoria riceverà in futuro per il giovane portiere. Non è un diritto di ‘recompra’, ma un giorno la Juventus potrebbe decidere di investire un cifra importante per questo portiere destinato a difendere anche i pali della Nazionale.

La carriera di Emil Audero

Italo-indonesiano, Audero è nato il 18 gennaio 1997, alto 192 centimetri, è spesso stato paragonato a Buffon. La Juventus lo ha fatto crescere nel settore giovanile, in cui Audero è entrato quando aveva appena 11 anni Emil Audero effettua tutta la trafila, è uno dei migliori in assoluto e per questo veste tutte le maglie delle nazionali giovanili dall’Under 15 all’Under 21, con cui disputerà gli Europei di categoria in estate. Con la Juventus vive un anno da terzo portiere nel 2016-2017, fa il suo esordio in Serie A nell’ultima di campionato contro il Bologna. Nella scorsa stagione si distingue in Serie B giocando con il Venezia, da questa stagione difende i pali della Sampdoria con cui ha sempre giocato in Serie A.