Ha solo diciotto anni ma in Brasile è già stato definito il nuovo Neymar. Kaio Jorge è il ‘crack' del calcio brasiliano che ha già sorpreso e incantato tutti e mobilitato gli osservatori dei grandi club europei. Dopo l'interesse del Real Madrid, sempre a caccia del nuovo fenomeno da portare al ‘Bernabeu', secondo lo spagnolo ‘Mundo Deportivo' anche la Juventus si sarebbe messa sulle sue tracce per assicurarsi un giocatore che, nei piani della dirigenza bianconera, dovrebbe essere il nuovo centravanti della squadra del futuro.

Il rigore mondiale

La stellina del Santos, reduce dal gol al debutto con la prima squadra in Coppa Libertadores, è un attaccante dalla grande tecnica e dotato di un buon colpo di testa, doti che gli hanno permesso di segnare sei reti nelle 10 presenze messe a referto con la Nazionale brasiliana Under 17: tra queste anche il rigore decisivo nella finale mondiale del novembre scorso, che ha permesso alla Selecao Under 17 di diventare campione del mondo per la quarta volta battendo nell'ultimo atto del torneo il Messico.

Un predestinato sulle orme di Neymar

Arrivare a Kaio Jorge non sarà però facile e soprattutto economico, dato che nel suo contratto (con scadenza 31 dicembre 2021) esiste una clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro: dettaglio importante che il Santos fece inserire nell'accordo al momento della firma del triennale con opzione per altri due anni. Dopo aver eguagliato Neymar, a soli 15 anni, come giocatore più giovane a segnare nella Copinha di San Paolo (la competizione calcistica giovanile più importante in Brasile), Kaio Jorge è dunque destinato a diventare uno dei protagonisti indiscussi del prossimo calciomercato.