La Juventus non resterà a guardare in questa sessione di mercato invernale anche se l'armata di Max Allegri appare già più che organizzata per vincere e subito. Paratici, da poco insignito quale miglior dirigente del 2018 ha le idee più che chiare per continuare a restare al vertice in Italia e non solo. Sia sotto l'aspetto di eventuali acquisti, sia sull'ottimizzazione dei giocatori che al momento trovano poco spazio ma dal futuro importante. Come il croato Pjaca che oggi gioca poco a Firenze dove è in prestito.

La Juve ha ricevuto un'offerta dal Fulham ma sta ragionando anche su un possibile ritorno a Torino per coltivare le potenzialità del ragazzo direttamente. Un'idea che permetterebbe ad Allegri di avere un ulteriore giovane talento in mediana capace di ricoprire diverse zone del campo e dare riposo ai titolari nei momenti che contano. Il tutto a costo zero.

A Firenze da titolare a panchinaro. Con la Viola, Pjaca non sta esaltando e non si sta esprimendo al meglio. Lo score stagionale fino alla sosta è abbastanza deprimente: 15 presenze, un solo gol e tanta panchina con Pioli che in estate l'ha preso per valorizzarlo e fare un gran tridente con Chiesa e Simeone, ma poi è ritornato sui propri passi.

Ipotesi 1: cessione in Premier al Fulham di Ranieri. Il croato ha perso posizioni nella Fiorentina, dove è in prestito fino a giugno con la Viola che ha il diritto di riscatto fissato a 20 milioni, ma che difficilmente a queste condizioni scatterà. Anche perché il giocatore è monitorato all'estero e la Juve ha ricevuto l'offerta del Fulham di Raneri, tecnico molto attento da sempre sul panorama italiano.

Ipotesi 2: tornare subito alla Juventus. Gli inglesi vogliono acquistarlo a titolo definitivo già in questa sessione invernale e ciò potrebbe essere considerata una opzione da valutare per Paratici. Allegri e la dirigenza stanno anche valutando un ritorno all'Allianz per sfruttarne da subito le potenzialità. Cuadrado è infortunato e ne avrà per qualche mese, Allegri potrebbe decidere anche all'ultimo, fino al 31 gennaio c'è tempo e in programma prima della chiusura della sessione ci sono due gare di campionato che potrebbero portare alla scelta finale.