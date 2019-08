La Premier come richiamo. Per Paulo Dybala il destino sembra parlare inglese e anche se il primo approccio è stato rifiutato, con il Manchester United che si è tirato indietro davanti alle richieste dell'argentino (tra ingaggio e commissioni) c'è chi non si fa spaventare e si propone, anzi rilancia. E' il Tottenham che all'indomani della chiusura con i red devils e avendo conferme della cessione della Joya, si è fatto avanti con una proposta concreta: 70 milioni di euro.

Il rilancio al Psg, l'asta è inziata

Non una cifra a caso, che alla Juventus piace moltissimo perchè si avvicina alla valutazione fatta per l'argentino (80 milioni di euro) e soprattutto perché supera quella iniziale del Paris Saint Germain che si era fermato a 60. Tutto lascia pensare dunque che sulla Joya si sia aperta un'asta al rialzo e con la volontà della Juventus di non considerarlo incedibile, lo scenario assume contorni inaspettati.

Perché è saltata la trattativa col Manchester

Con il Manchester United era tutto fatto, soprattutto da parte della Juventus che aveva stabilito le regole del gioco per prelevare Lukaku e strapparlo ad una diretta concorrente, l'Inter. Accordo con i red devils, approccio positivo con il belga, interesse di Solskjaer e della dirigenza per il progilo del'argentino sia dal punto di vista tattico che tecnico. Un blitz che però si è arenato quasi subito con Dybala che mai ha gradito la destinazione Manchester e ha fatto di tutto per mostrarlo: ingaggio elevato, commissioni spropositate, fino a far desistere lo United.

L'inserimento del Psg: 60 milioni

Poi, il Psg che guarda sempre con interesse al mercato italiano. Così per Leonardo, neo ds dei parigini è stato obbligo fare una proposta per Dybala messo sul mercato dalla Juventus. Dopotutto il Paris Saint Germain non può non farsi avanti su un talento di tale livello e così è partita la proposta: 60 milioni di euro, senza contropartite. Idea che è subito piaciuta alla Joya ma che ha visto questa volta la Juventus con il freno a mano tirato.

L'affondo Spurs: per la Juve è ok

L'intuizione del club bianconero è stata vincente: aver considerato la proposta del Psg inadatta ha permesso il rilancio da parte degli Spurs, con una cifra decisamente più gradita. Ovviamente, il problema resta interno nel trattare con Dybala che oramai ha capito che non c'è più spazio per lui nel progetto juventino e la cessione arriverà o adesso o più avanti. Tanto vale approfittarne, anche se l'intento è strappare il miglior contratto a livello economico. Ma la Premier non ha problemi di soldi.