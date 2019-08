Sami Khedira sta per diventare un problema per la Juventus. Il tedesco non è al centro del progetto tecnico di Maurizio Sarri ma il club non riesce a cederlo anche perché il giocatore ha rispedito al mittente ogni offerta presentatagli. Con una rosa troppo folta e un mercato in fase calante, la posizione di Khedira sta diventando delicatissima. Questa sera Paratici e Sarri si vedranno a Stoccolma e parleranno anche di altri giocatori che potrebbero essere considerati degli esuberi.

Una cosa è certa, la Juventus deve cedere per evitare di ingolfarsi tra emolumenti e contratti in sovrannumero rispetto alle reali esigenze tattiche e tecniche. Ci sono tanti nomi sul taccuino in fase di uscita. Rugani, Perin, Higuain, Matuidi, Mandzukic, Dybala e, appunto, Khedira. Il tedesco infatti è alle porte ma al momento non si è mosso da Torino.

Tutte le proposte rifiutate

Non è una sorpresa che il giocatore è ormai fuori dal progetto di Sarri ma il tedesco e il suo entourage continuano a rifiutare qualsiasi possibile offerta che gli è stata presentata fino a ora. In queste settimane sono arrivati i no a club turchi come Besiktas e Fenerbache oltre a quello al Wolverhampton. Ma proprio la pista inglese ha complicato tutto perché Khedira voleva andare in Premier dove oggi il mercato è chiuso.

Il faccia a faccia Juventus-Khedira

La pista preferita di Khedira sarebbe stata l'Arsenal ma i Gunners hanno tentennato e adesso sono ormai fuori gioco dopo la chiusura del calciomercato inglese dello scorso 8 agosto. Il centrocampista ha da poco rinnovato il contratto e pretende una buonuscita per recedere in anticipo con il suo ingaggio molto alto, 6 milioni netti a stagione che è un ulteriore ostacolo alla cessione per chi lo volesse acquistare. Si sta sfiorando il confronto diretto con la Juventus che sarebbe al limite della pazienza anche perché mancano solo tre settimane alla chiusura del calciomercato 2019.