La Juventus ripartirà da Massimo Allegri. Mentre molti competitor, sia in serie A che in Europa cambiano panchina per provare il rilancio, i bianconeri hanno deciso di avere un punto fermo su cui continuare a investire: Max Allegri. L'uomo dei quattro double consecutivi e delle due finali Champions. Un tecnico con cui la dirigenza ha trovato l'accordo per proseguire nel maxi vertice di lunedì dove si sarebbero chiariti anche gli ultimi dettagli tecnici.

In questo senso, la Juventus opta per la continuità del lavoro svolto in queste ultime stagioni, e rinnova la fiducia ad un allenatore che ha già tracciato la nuova linea da seguire, quella del progetto rinnovato e volto al cambiamento. Le basi ci sono, cambieranno gli interpreti perché per continuare a restare al vertice serviranno nuove soluzioni e giocatori.

Cambiare per vincere. Non c'è aria di rivoluzione in casa Juventus ma la precisa volontà di aumentare ancor più il tasso tecnico su cui poter contare. Non potendo acquistare senza vendere, però, sarà necessario anche sacrificare eventuali nomi importanti al dio mercato. Dare per avere, sempre di più. Con Allegri gran manovratore delle scelte di Paratici e Marotta che stanno lavorando soprattutto in attacco.

Via Gonzalo e SuperMario. L'ultimo rumor riguarda Gonzalo Higuain, il Pipita strappato al Napoli per 90 milioni di euro e fino ad oggi giocatore decisivo per le sorti offensive juventine, a suon di gol. Ma potrebbe essere anche arrivato il momento del cambiamento: sacrificare Gonzalo per arrivare a costruire un attacco ancor più forte. E diverso, perché in uscita c'è anche Mario Mandzukic.

Nuovo tandem. Il mercato attorno all'argentino c'è ed è fervido soprattutto dall'estero. Recuperare i soldi spesi per prenderlo dal Napoli non dovrebbe essere un problema e comunque, anche se la Juventus dovesse cederlo ad una cifra inferiore è da considerare l'indotto economico notevole che ha procurato al club in queste stagioni. Comunque, vada, dunque, dal punto di vista economico non sarebbe una perdita.

Cavani-Morata, cavalli di ritorno. Sul piano puramente tattico e tecnico, invece, ci sarebbe da lavora e molto da parte di Allegri che però avrebbe già individuato ben due colpi da assestare in estate: Edinson Cavani e Alvaro Morata. L'ex Napoli dovrebbe essere certo partente dal Psg e un affondo Juventus è più credibile, così come la trattativa per riprendersi Morata dopo la parentesi non certo edificante al Chelsea.