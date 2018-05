I grandi amori non finisco e quello tra la Juventus e Alvaro Morata è di quelli che sembrano destinati a durare, anche dopo il classico periodo di ‘pausa'. L'attaccante spagnolo dovrebbe infatti lasciare il suo soggiorno londinese per non fare di certo ritorno a Madrid, lasciata con rammarico ma con la rabbia di chi non ha mai avuto occasione di giocarsi la propria chance.

Al Chelsea non sembrano esserci i presupposti per continuare: voluto da Antonio Conte, con il tecnico oramai ad un passo dall'addio, anche Morata non appare rientrare nei nuovi programmi della società londinese. Abramovich l'ha pagato moltissimo ma si aspetta di rientrare in parte dall'investimento fatto. Possibilmente in tempi brevi ed ecco perché la destinazione Juventus assume un ruolo non marginale.

80 milioni investiti. Il Chelsea su Alvaro Morata ha investito 80 milioni di euro, una cifra che oggi non è possibile pensare di riottenere. La stagione dello spagnolo non è stata entusiasmante così come quella del club di Conte e il prossimo cambio tecnico porterebbe con sè diverse insidie. Tutti elementi che porterebbero Morata lontano da Londra anche con il lasciapassare di Abramovich.

Ipotesi Juve, ecco perchè. La destinazione Juventus assume consistenza per due motivi fondamentali: è una piazza gradita al giocatore, i bianconeri avrebbero già una prima bozza di proposta. Il tutto, dunque, potrebbe avvenire in tempi stretti come nelle volontà del club inglese. A Morata non dispiacerebbe ritornare in bianconero dove ha dimostrato il proprio valore tanto da essere stato richiamato dal Real Madrid. Veppe Marotta avrebbe anche un'ipotesi di proposta.

Prestito con ‘recompra'. Gli 80 milioni spesi dal Chelsea sono una cifra impossibile ma si potrebbe costruire una trattativa su un prestito oneroso e inserendo la clausola che fece convincere anche il Real Madrid, la ‘recumpra': il club di Abramovich avrà il diritto di prelazione sul giocatore qualora lo rivolesse indietro a un prezzo già stabilito.

Un affare, tutti soddisfatti. Un affare potenziale per tutti: per Morata che ritornerebbe a giocare quasi sicuramente titolare (Mandzukic è all'addio), per la Juventus che non spenderebbe cifre folli, per il Chelsea che potrebbe ritrovarsi fra una stagione o due, un attaccante rivalutato da ripiazzare sul mercato alle cifre desiderate.