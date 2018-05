La Juventus ha vinto ancora ma lo ha fatto con maggior difficoltà rispetto al passato. E questo è suonato come un piccolo ma squillante campanello d'allarme per la società, che non vuole diventare seconda a nessuno. Così, è già scattato il piano mercato estivo, dove non è prevista una vera e propria rivoluzione, bensì un restyling che permetta di avere una rosa ancor più competitiva e nuovi stimoli.

La Juventus per questo vorrebbe ripartire da Allegri e da diversi punti fermi in rosa. Cambiare sì ma con le basi attuali che hanno garantito quattro double consecutivi in Italia e due finali di Champions League. Nulla da buttare, anzi solo da sistemare e migliorare. Anche per i big in squadra, richiesti da molti ma non in vendita automaticamente. Iniziando dalla panchina per arrivare all'attacco.

Cosa farà Allegri. Max Allegri ha un contratto fino al 2020. Un elemento importante con cui chiunque lo voglia deve fare i conti, Ciò significa che la società è tranquilla e con le idee chiare. Resta da capire la volontà di un tecnico che potrebbe anche dichiarare di avere la ‘pancia piena' dopo quattro anni di vittorie e voler cercare stimoli e avventure altrove. Una possibilità concreta, umana e professionale, che non potrebbe trovare ostacolo alcuno.

Decide il tecnico. Alla Juventus, Allegri ha dato la sua impronta, ha cambiato, gestito, vinto. E ha avuto sempre ragione lui. Potrebbe essere anche il momento giusto di lasciare perché avrebbe solamente da perdere, da ora in avanti. Un rischio enorme che andrebbe a macchiare una avventura in bianconero perfetta. Le basi per continuare ci sono (tanti giovani opzionati e la fiducia incondizionata della società), spetterà unicamente a lui.

Il mercato che verrà. Intanto, la Juventus sta lavorando sul mercato al di là della guida tecnica su cui puntare. Tanti i giovani opzionati e in fase di lancio: Caldara, Spinazzola, Rugani, Bentancur, Bernardeschi. Tutti nomi della Juventus che verrà e che bene si possono integrare in un progetto tecnico in continua evoluzione.

In porta no a Donnarumma. In difesa le idee appaiono chiarissime. E' salita la fiducia a Szczesny, ex Roma che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto alla grande. In questo senso, le quote di Donnarumma in bianconero sono drasticamente crollate, vuoi perché il ragazzo non si è dimostrato maturo vuoi per i problemi annessi alla sua gestione da parte di Raiola, agente storicamente complicato.

Szczesny e Perin. Marotta in questo senso ha già svelato la strada: "Abbiamo fatto la nostra scelta, vogliamo due portieri di uguale valore perché avremo impegni importanti su tutti i fronti. Donnarumma non ci interessa, al di là del suo profilo e del suo naturale talento". Dunque, attenzioni su Perin che Preziosi ha confermato in partenza.

Giovani in difesa. In difesa, da chiarire, anche le situazioni relative ai veterani Barzagli e Chiellini, mentre nesun problema per Benatia così come, sulle fasce, l'unico sicuro è De Sciglio. Partiranno Lichtsteiner, Asamoah, Howedes e forse anche Alex Sandro. Già preso Spinazzola, gli occhi sono tutti puntati su vari Arias, Darmian e Bellerin, profili giovani e di prospettiva.

Mediana, sogno Milinkovic. A centrocampo si potrebbero perdere due pedine come Marchisio e Khedira. In mediana però si sta già lavorando per i sostituti a lungo termine e non dispiace sia Lorenzo Pellegrini della Roma sia Bryan Cristante dell'Atalanta. Tanti sognano un colpo pesante proprio a centrocampo, magari su Milinkovic-Savic della Lazio, tra i migliori in assoluto nell'attuale stagione.

Mandzukic parte, Morata in arrivo. Infine, l'attacco dove non ci dovrebbero essere rivoluzioni. Offerte irrinunciabili a parte. Higuain non si tocca, così come Paulo Dybala: la Juventus vuole ripartire dall'HD sistemandolo al meglio. Per questo, l'unico pronto a lasciare è Mandzukic. Al suo posto si starebbe già lavorando per riavere Alvaro Morata dal Chelsea, una punta con caratteristiche simili al croato ma più giovane.