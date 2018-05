Il futuro è oggi: Gigi Buffon sarà un giocatore del Paris Saint Germain. Bisogna solamente aspettare che le tempistiche burocratiche svolgano il loro corso e permettano al club francese e a Superman di chiudere l'accordo che prevede un biennale tra i pali del club sotto la Torre Eiffel. Prima deve chiudersi il contratto con la Juventus, il prossimo 30 giugno, poi l'annuncio ufficiale.

Anche se durante la partita per l'addio di Pirlo e prima ancora, con la conferenza dell'ultimo match con la Juventus, Buffon aveva tergiversato sul proprio futuro, dichiarando di non sapere cosa avrebbe fatto, in pratica tutto era già previsto: continuare a giocare, lontano dall'Italia (intesa come Nazione e come Nazionale) e dalla Juve.

Affare concluso. L'affare sarebbe andato abbondantemente in porto nei giorni scorsi, senza i riflettori accessi, nel massimo riserbo di un trasferimento che non aveva necessità di particolari clamori. I rumors di mercato, infatti, raccontano che tre giorni fa Silvano Martina, il procuratore del portiere bianconero, è stato a Parigi per per discutere gli ultimi dettagli con Antero Henrique, il direttore sportivo del PSG.

Due anni per vincere ancora. Un accordo su tutta la linea trovato quasi immediatamente: il contratto sarà di due anni per un trasferimento a parametro zero perché il contratto di Buffon con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno. E' questo l'unico obbligo che non permette di ufficializzare già il passaggio, per il resto non ci sono problemi di sorta, visto che anche indirettamente la stessa Juve ha confermato tutto con le dichiarazioni di Lapo Elkann sul futuro parigino del portiere.

L'ultima grande sfida. Dopotutto il Psg rappresenta ciò che Buffon aveva anche espresso in conferenza stampa. E' una sfida all'altezza delle sue aspettative, non una seconda chance o un compromesso da fine carriera. Il club rappresenta in Francia il top e ha obiettivi prestigiosi in Europa. Arrivare per la prima volta all'estero a 40 anni non sarà un problema di certo: Buffon è conosciuto e apprezzato da sempre oltre le Alpi e il Psg lo ha subito voluto senza alternativa alcuna.