Si chiama Jean-Clair Todibo, ha diciannove anni ed è un difensore centrale del Tolosa. E' questo l'identikit del nuovo giocatore seguito dalla Juventus campione d'Italia: il primo ad essere valutato e trattato dopo l'addio di Beppe Marotta. Le ultime notizie relative al calciomercato bianconero, parlano infatti del forte interessamento del club campione d'Italia per questo giovane giocatore del Tolosa: cresciuto nella scuola calcio del club francese e con dieci presenze stagionali sulle spalle (e un gol) in questa prima parte di Ligue 1.

Nonostante la sua esplosione, tra il Tolosa e Todibo non c'è però ancora un accordo per il primo contratto da professionista: uno stallo che adesso rischia di compromettere la permanenza del difensore a Tolosa. A cercare di approfittare di questa situazione è arrivata proprio la Juventus, che pare abbia già presentato un'offerta importante all'entourage del giocatore: proposta che verrà valutata nelle prossime settimane, in funzione di un eventuale trasferimento del ragazzo già nel mercato di gennaio.

La concorrenza italiana ed europea

L'obiettivo del club di corso Galileo Ferraris è quello di prendere subito il classe '99, pagando il prezzo del parametro di formazione imposto dalla Fifa, e accoglierlo alla Continassa dove potrebbe essere aggregato alla formazione Primavera o partire per andare a giocare in prestito. La Juventus è dunque in pole position per Todibo, anche se dovrà fare attenzione alla forte concorrenza italiana ed europea.

Sul difensore transalpino hanno infatti già posato gli occhi gli emissari di Inter, Milan, Roma, Napoli, Sampdoria e Sassuolo. Un gruppo nutrito di club del nostro paese, ai quali vanno aggiunti quelli tedeschi come Bayern Monaco e Lipsia: anche loro interessate alle qualità di questo nuovo gioiellino francese.