La Juventus di Max Allegri cambierà interpreti per il prossimo anno? Di certo, il restyling è iniziato, anche da un punto di vista anagrafico ma non c'è sicuramente spazio per le facili speculazioni di mercato. Così, Beppe Marotta, il deus ex machina delle volontà del tecnico ma anche della dirigenza, ha spiegato le strategie bianconere, entrando laddove serviva anche nel merito.

Tante le voci attorno ai giocatori juventini, sia in entrata che in uscita. Molte delle quali con un fondo di verità, così come quelle su Gonzalo Higuain che potrebbe davvero lasciare il club dopo i Mondiali. Perché non ci sono incedibili se non per i giocatori che hanno un contratto ancora in vigore e non chiedano di trasferirsi altrove

i giocatori sono incedibili fino al momento in cui gli stessi non chiedono di essere ceduti. Nel caso di Higuain, anche se sapete che in questo momento e' ai Mondiali, non ci e' mai pervenuta da parte sua una richiesta in tal senso

Lo ha detto Beppe Marotta che non si è nascosto dietro il classico dito ma ha spiegato la strategia bianconera: anche il Pipita se vuole restare è il ben accetto ma se solo desiderasse di partire nessuno si opporrebbe. Ciò apre ovvi panorami inesplorati di mercato e anche rumor e gossip che non hanno conferme. Come l'affare Icardi, che coinvolgerebbe proprio l'ex Napoli.

La Juventus in trattativa con l'Inter per l'acquisto di Mauro Icardi? E' solamente fantacalcio estivo.

Marotta ha spiegato anche le altre manovre di mercato di questi giorni, su nomi caldi, possibili o improbabili come Emre Can e Cancelo: "Su Emre Can siamo ottimisti. I contatti con i suoi rappresentanti sono gia' avviati e sono a buon punto. Auspichiamo che nel giro di una decina di giorni si possa arrivare alla conclusione dell'operazione. Cancelo? E' un ottimo giocatore e noi siamo alla ricerca di un profilo del genere pero' in questo momento non c'e' nessuna trattativa in corso".