E' stato già definito un trasformista della vittoria, Massimiliano Allegri che nel corso della sua avventura bianconera ha modellato le formazioni iniziali in base ai propri criteri, presentando 180 Juventus differenti. Un ‘record' che evidenzia la volontà del tecnico di trovare l'assetto migliore al di là dei protagonisti, con pochissimi punti fermi e tanti giocatori che debbano dedicarsi alle direttive date durante la settimana.

Stando alle ultime notizie che arrivano da Torino in base alle quali il rapporto tra club e allenatore continuerà anche il prossimo anno, Allegri per continuare in questo suo laboratorio a cielo aperto ha già richiesto altri acquisti, duttili e di qualità. Tra questi, i nomi più gettonati sono quelli di Ramsey (già assoldato), Ndombelé, Manolas e Trippier.

L'idea tattica: il 4-3-1-2

L'idea di fondo di Allegri, sembra quella di non privarsi di alcuna scelta nel corso della prossima stagione e poter cambiare oltre i giocatori, anche il modulo. Il tecnico starebbe pensando di passare con più continuità al 4-3-1-2, il modulo del suo primo scudetto al Milan. L'idea sarebbe di utilizzare il neo acquisto Ramsey, in arrivo dall'Arsenal a parametro zero, nel ruolo di trequartista. Poi, spazio al mercato per un muovo difensore centrale, un terzino destro e un mediano.

In difesa, i centrali e i terzini

Per la difesa si starebbe pensando di mandare piano piano in pensione i vari Barzagli, Chiellini e Bonucci senza troppi scossoni ma con un'idea di continuità. Ci sono già i vari Cancelo, Spinazzola, Rugani ma si pensa anche a profili internazionali, per rinforzare le fasce come Sidibé del Monaco, in grado di giocare sia a destra sia a sinistra e l'inglese del Tottenham, il nazionale Trippier. Al centro invece piace molto Manolas della Roma, Savic dell’Atletico, e Ruben Dias, per cui però il Benfica chiede 60 milioni.

Le scelte a centrocampo

In mediana, ci sarebbe il classe 1996 Tanguy Ndombelé, per cui il Lione chiede già 70 milioni di euro ma che interessa moltissimo Allegri che ringrazierebbe Miralem Pjanic ma che preferirebbe più fisicità in mezzo al campo, provando a monetizzare per l'ex romanista.