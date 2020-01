Juventus e Cagliari hanno raggiunto un'intesa di massima per Marko Pjaca. Il duttile esterno offensivo croato è destinato a diventare il colpo di calciomercato invernale del club sardo. Operazione che sembra ormai definita, sulla base di un prestito da 1.5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Un'occasione importante per un ragazzo che spera di poter giocare con continuità alla corte di Rolando Maran

Calciomercato Juventus, Marko Pjaca al Cagliari

Le ultime notizie di calciomercato raccontano della fumata bianca nella trattativa tra la Juventus e il Cagliari per Marko Pjaca. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, i due club hanno trovato l'intesa per il trasferimento del calciatore alla corte di Maran. Un rinforzo importante per i sardi, che potranno puntare sulla grande voglia di riscatto di un ragazzo che finora in bianconero ha collezionato una sola presenza nel match di Coppa Italia contro l'Udinese.

Le cifre della trattativa tra Juventus e Cagliari per Pjaca, plusvalenza bianconera

Restano da limare solo gli ultimi dettagli, ma l'accordo di massima tra Juventus e Cagliari è ormai stato raggiunto. Marko Pjaca dovrebbe trasferirsi in Sardegna con la formula del prestito da 1.5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Si tratterebbe così in caso di cessione a titolo definitivo dell'ennesima plusvalenza per i bianconeri in considerazione dell'attuale valore del ragazzo, a bilancio per 8.2 milioni di euro.

Grande chance per Pjaca al Cagliari

Altra grande chance dunque per Marko Pjaca che potrà rimettersi in gioco dopo il grave infortunio che ha di fatto posto fine alla sua precedente esperienza (in prestito alla Fiorentina). Con lui Maran disporrà di un calciatore abile a ricoprire più ruoli, e pronto a riprendersi il tempo perduto per dimostrare il suo lavoro. In rossoblu ritroverà quel Simeone con il quale ha già giocato nell'esperienza in viola.