La Juventus potrebbe presto rendersi protagonista di un colpo in uscita nel calciomercato invernale. Trattativa tra la società bianconera e il Cagliari per Marko Pjaca. Il duttile attaccante croato, reduce dalla prima presenza stagione nel match di Coppa Italia contro l'Udinese potrebbe dunque essere il rinforzo della formazione di Maran. Discorso ben avviato tra i due club che già nel recente passato si sono resi protagonisti di diverse operazioni di mercato a conferma degli ottimi rapporti.

Calciomercato Juventus, Marko Pjaca vicino al Cagliari

Le ultime notizie di calciomercato sulla Juventus raccontano di un possibile colpo in uscita per i bianconeri in questa finestra di trattative. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, discorso ben avviato tra il club bianconero e il Cagliari per Marko Pjaca. L'esterno croato che ha recentemente ritrovato il campo con la maglia della Vecchia Signora, in occasione del match di Coppa Italia contro l'Udinese, è al centro dell'interesse dei sardi che vogliono rinforzare il proprio attacco per cercare di riprendere il brillante cammino della prima parte di stagione culminato nel raggiungimento della zona Europa. Gli ottimi rapporti tra Juventus e Cagliari, confermati dalle operazioni Pellegrini e Han, sono il preludio alla positiva conclusione dell'affare.

Pjaca al Cagliari per giocare con maggiore continuità

Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori conferme sull'operazione che potrebbe anche chiudersi con la formula del prestito (da valutare la possibilità di inserire opzioni per il riscatto). Pjaca potrebbe dunque approdare in una squadra che gli permetterebbe di giocare con maggiore continuità e trovare quello spazio preclusogli alla Juventus. Un modo anche per recuperare lo smalto e la condizioni migliore, dopo il grave infortunio della scorsa annata che pose fine di fatto all'esperienza alla Fiorentina (con 19 presenze all'attivo). Potrebbe fare molto comodo all'attacco del Cagliari, con Maran che avrebbe a disposizione di un'altra freccia per il suo reparto offensivo capace di garantire velocità e imprevedibilità, giocando in più ruoli. Potrebbe riformarsi il tandem con Simeone, già visto a Firenze.