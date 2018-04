Un sogno possibile anche a occhi aperti (Edinson Cavani) e un altro che rischia di restare tale (Antoine Griezmann). La Juventus impegnata nello sprint scudetto contro il Napoli ha già tracciato la strategia di mercato delle prossime settimane. Le ultime notizie sulle trattative in agenda si mescolano alle voci di addio di Massimiliano Allegri, che potrebbe decidere di volare all'estero (Arsenal) oppure concedersi un anno sabbatico nonostante abbia un contratto coi bianconeri fino al 2020, oltre alle cessioni da mettere in cantiere qualora si decida che la rifondazione possa comprendere anche scelte dolorose. Quali? Due essenzialmente: Paulo Dybala, che ha una quotazione di 100 milioni (con Atletico Madrid e Psg tra gli estimatori principali), e Mario Mandzukic (che questa volta potrebbe dire sì alle offerte dalla Cina).

Ingaggio, stipendio, clausole: quanto costano Cavani e Griezmann

Cavani o Griezmann, quanto costano e soprattutto la Juve può permetterseli? Una società come quella bianconera può senz'altro tentare il grande colpo estivo ma c'è da fare i conti con la realtà delle cifre che, tra somma necessario per la transazione e stipendio da corrispondere, aumentano l'alea di un'operazione dispendiosa.

Un Matador tutto d'oro a 31 anni

Il ‘Matador' di Parigi ha 31 anni, un contratto fino al 2020 col Psg e una quotazione che sfiora (secondo Transfermarkt) i 60 milioni di euro. Non è la prima volta che a Torino ne considerano la candidatura per potenziare il reparto avanzato ma, considerata l'età e la mole dell'ingaggio, servirà un sacrificio e tanta disponibilità a venirsi reciprocamente incontro per il buon esito dell'affare: Cavani guadagna 14.2 milioni netti a stagione (bonus compresi), una somma che fa di lui uno dei calciatori più pagati del club transalpino assieme a Neymar, Mbappé, Thiago Silva e Di Maria (come svelato da Calcio e Finanza).

Il doppio rispetto a quanto percepiscono la Joya (7 milioni) e il Pipita (7.5) considerati ‘paperoni' tra i bianconeri. Perché Cavani si lascia preferire? Ha già giocato in Italia (Napoli), in Europa ha costruito la propria fama di bomber tra Champions ed Europa League (46 centri) e, per le caratteristiche che si ritrova, è il classico attaccante ‘todocampista', capace di dare profondità, potenza e velocità a tutta la prima linea.

in foto: Le schede di Cavani e Griezmann a confronto (fonte whoscored.com)

El diablo è il colpo per vincere la Champions

‘El diablo' (il soprannome di Griezmann) è nel pieno della maturità calcistica: a 27 anni gli manca la definitiva consacrazione che potrebbe arrivare con la maglia della Francia al Mondiale di Russia 2018. Finora con l'Atletico Madrid è solo riuscito a sfiorare la grandezza cedendo il passo a Messi o a CR7 che negli ultimi anni hanno monopolizzato le vittorie in Champions e sul palco del Pallone d'Oro.

Portarlo a Torino e affiancarlo a Higuain permetterebbe alla Juventus di fare un notevole salto di qualità soprattutto a livello continentale, tenendo così concorrenza anche in termini di rosa alle big della Champions (nella speranza di vincerla, finalmente). Ma quanto costa? Tantissimo. Griezmann ha un contratto fino al 2022 rinnovato di recente coi colchoneros e uno stipendio da 14 milioni di euro a stagione, con una clausola rescissoria da 100 milioni che fa di lui una sorta di tesoro in cassaforte. Manchester United e Barcellona hanno messo gli occhi su di lui da tempo.