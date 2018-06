Alti e bassi ce ne sono stati, è inutile nasconderlo ma per Claudio Marchisio la Juventus rappresenta casa. A Torino si è formato e cresciuto, ha messo su famiglia e vive serenamente la propria vita extra calcistica. Eppure, qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime settimane e un addio potrebbe anche arrivare. Nessuna lamentela, nessun malumore, solamente la voglia di ritrovare il campo, giocare con continuità, dimostrare a se stesso e agli altri di essere ancora un titolare.

Il feeling con Allegri. Marchisio vorrebbe restare a Torino, ma la permanenza certa d’Allegri esclude pure l’ultima speranza di restare, visto il mancato feeling con il tecnico toscano. Il centrocampista nell’ultima stagione ha giocato davvero troppo poco contando solamente 15 presenze. Allegri ha tenuto fede alle sue idee, gli ha spesso preferito Bentancur o Sturaro, così Marchisio ha maturato l'idea di cambiare aria e cercare fortuna altrove.

Al Monaco, scelta gradita a tutti. Il mercato non è certo rimasto a guardare, alcuni club europei si sono mossi sul centrocampista e tra questi in pole è apparso il Monaco. Un'idea che piace a tutti, anche allo stesso Marchisio che cambierebbe sì Paese e campionato ma non si sposterebbe di molto rispetto a Torino dove resterebbe la famiglia e gli affetti.

Prestito di un anno poi di nuovo alla Juve. All'idea ci sta lavorando pure Marotta che sta pensando alla formula del prestito per un anno. La trattativa sarebbe ben avviata anche se nessuno ne ha parlato e si sta procedendo a fari spenti senza i clamori di rito. L'obiettivo è non perdere il centrocampista e lasciar andare Marchisio per farlo tornare in condizione ed eventualmente riabbracciarlo in bianconero. Dove per il Principino potrebbero anche spalancarsi le porte in un ruolo importante fuori dal campo, dietro una scrivania, per continuare alla Juventus