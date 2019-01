Il Barcellona è molto vicino ad annunciare l'acquisto di Jean-Clair Todibo per la prossima sessione estiva di mercato. Il club catalano è nella fase finale della trattativa con il Tolosa e potrebbe essere chiusa a costo zero, visto che il contratto del difensore francese scadrà proprio il prossimo 30 giugno. L'annuncio dell'accordo dovrebbe arrivare tra martedì e mercoledì e, secondo quanto ha riferito Mundo Deportivo, il difensore stesso ha sperato di poter chiudere tutta la trattativa all'inizio di questa settimana ma mancano solo i dettagli, che verranno ultimati nelle prossime ore.

I piani del club catalano prevedono l'annuncio della firma di Todibo ma la presentazione ci sarà soltanto la prossima estate: sembra trasparire soddisfazione generale per aver vinto nella battaglia con i principali club europei ma il giocatore aveva fatto capire di voler andare al Nou Camp. Anche il suo agente, Bruno Satin, ha remato a favore delle intenzioni di Todibo e tutto ciò verrà concretizzato nelle prossime ore.

in foto: La scheda di Jean–Clair Todibo. (transfermark.it)

Sul difensore con passaporto francese e guineano, che ha giocato 10 partite da agosto a novembre in Ligue 1 prima di essere messo a parte da Tolosa non volendo rinnovare il suo contratto, c'erano anche Juventus, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Napoli e Lipsia ma a spuntarla è stato il club catalano.

Todibo è un centrale difensivo che si fa notare per la sua potenza, la forza nel gioco aereo, grazie ai suoi 189 centimetri; è dotato di un ottimo anticipo e con una buona tecnica per giocare la palla da dietro. Si tratta di un ottimo colpo se pensiamo che è un calciatore classe 1999: acquisto in prospettiva e che serve a svecchiare il reparto.