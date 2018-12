Si lavora per il presente e per il futuro. Questo è il motto che sta mettendo in atto la Juventus da qualche anno e mentre le altre squadre pensano solo a ciò che succederà nel breve periodo, i bianconeri sono già proiettati su altri obiettivi: uno di questi è Matthijs de Ligt dell'Ajax. Si tratta di uno dei migliori prospetti del calcio europeo ed è seguito da diversi top club ma sembra sempre più probabile il duello con il Bayern Monaco quello che dovrà affrontare la Juve per assicurarsi il difensore olandese perché il Barcellona si è ritirato dall'asta. Stando a quanto riportano voci provenienti dalla Spagna, il club catalano avrebbe alzato bandiera bianca per il classe 1999 ed è molto più probabile che approdi in Serie A o in Bundesliga che in Liga. I blaugrana avrebbero voluto sia de Ligt che Frenkie de Jong, ma l'interesse per i talenti dell'Ajax ha fatto lievitare il costo dei loro cartellini e il Barça sembra essersi chiamato fuori.

L'agente del giocatore è Mino Raiola, che sta lavorando al meglio per gli interessi del calciatore ed è sempre molto in gamba a fa guadagnare somme importanti ai club dei suoi assistiti: de Ligt è un calciatore di 19 anni che è stato valutato 50 milioni di euro ma la cifra potrebbe essere ancora più alta se dovesse iniziare un braccio di ferro tra top club europei. La Juventus è in buoni rapporti con Raiola e potrebbe essere favorita nella corsa al giocatore che, oltretutto, è già stato a Torino per ritirare il premio di Tuttosport riservato ai migliori giovani del calcio europeo e ha ammesso che il bianconero non gli dispiacerebbe affatto. Come si muoverà il Bayern Monaco e quanto sarà disposto a impegnarsi ad un asta con questi prezzi con la Vecchia Signora?