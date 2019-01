La Juventus continua a lavorare sul mercato. Le voci che riguardano Aaron Ramsey, pronto a rinforzare il centrocampo, sono sempre più concrete e adesso i bianconeri pensano di fare qualche operazione anche nel reparto difensivo. A Torino hanno messo gli occhi su Cristian Gabriel Romero del Genoa. Ci sono diverse situazioni da tenere, come l'addio certo di Andrea Barzagli e c'è un dubbio sul futuro di Mehdi Benatia alla Juve visto che il marocchino è scontento del poco spazio a disposizione e potrebbe lasciare a fine stagione. Nonostante la presenza di Rugani, Chiellini e Bonucci bisognerà integrare il reparto dei difensori centrali e il 20enne argentino del Genoa sembra essere il nome giusto.

Il direttore generale del Grifone, Giorgio Perinetti, ha ammesso che sul giocatore ci sono i campioni d'Italia in carica e l'Inter ma "al momento i bianconeri si sono dimostrati più concreti". Sembrerebbe un'operazione davvero fattibile e la valutazione dell'argentino è di 20 milioni di euro ma nella trattativa potrebbe finire Stefano Sturaro, rientrato in anticipo da Lisbona e pronto a indossare di nuovo la maglia del club rossoblù. Cristan Romero resterà in Liguria sino al termine di questa stagione e solo in estate potrebbe trasferirsi a Torino.

in foto: La scheda di Cristian Romero. (transfermarkt.it)

Idea Jordi Alba?

Una suggestione davvero importante quella avanzata da Tuttosport che riguarda un possibile interessamento per Jordi Alba del Barcellona. Il terzino spagnolo è in scadenza nel 2020 e non ha ancora rinnovato e la sua posizione può interessare tanti club importanti. L'intenzione della Juventus sarebbe quella di presentare un'offerta a giugno in caso di mancato rinnovo con il Barça, e non aspettare che si liberi a parametro zero, per sbaragliare la concorrenza.