Tra i volti più importanti di questo inizio di stagione 2018/2019 della Juventus c'è, sicuramente, Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguagio della squadra bianconera si è conquistato poco a poco il suo posto in mezzo al campo e ora Massimiliano Allegri non può fare a meno di lui. L'ex calciatore del Boca Juniors ha sfruttato al meglio lo spazio che gli ha concesso il suo allenatore e gli infortuni di Sami Khedira ed Emre Can gli hanno spianato la strada al posto fisso nella mediana della Vecchia Signora. Le prestazioni di Bentancur sono talmente interessanti che ora la società bianconera è impegnata ora per provare a togliere quella clausola che prevede che il 50% dell'eventuale cessione dell'uruguaiano vada al club argentino.

Chiaramente non c'è nessuna intenzione di vendere Bentancur ma le immagini del classe '97 stanno facendo il giro del mondo e sono finite anche sul tavolo di tutti i top club: già la scorsa estate l'Atletico Madrid, per esempio, aveva fatto un tentativo per regalarlo a Diego Pablo Simeone e, nelle ultime ore, si sarebbe aggiunto anche il Barcellona. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, i blaugrana seguono con grande interesse le gesta di Bentancur e starebbero preparando un'offerta da 60 milioni di euro per la Juventus.

in foto: La scheda di Rodrigo Bentancur. (transfermarkt.it)

Lo ‘scatto' di Rodrigo

Rodrigo Bentancur aveva già fatto vedere le sue qualità nello scorso campionati ma il suo miglioramento non si nota solo sul terreno di gioco e sono i numeri a dirlo: lo scorso anno il classe 1997 ha giocato 25 gare in stagione senza segnare mentre in questa stagione, già 15 presenze, ha già alzato il proprio minutaggio rispetto all'anno scorso e ha trovato anche 2 reti, l'ultima è arrivata sabato scorso nel 3-0 contro la Fiorentina.