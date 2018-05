Un altro colpo alla Caldara o come con Spinazzola. E' così che la Juventus si prepara a mettere le mani su uno dei talenti più interessanti dell'Atalanta esplosi in questa stagione: si tratta di Musa Barrow, 19 anni, attaccante di origini africane (Gambia) che in campo va da prima punta e ha come idolo di gioventù Zinedine Zidane. Nella Primavera ha segnato gol a grappoli (26 in 20 presenze tra campionato e coppa di categoria) e Gasperini lo ha portato in prima squadra premiandolo per i progressi fatti: 10 gare disputate per un totale di 354 minuti e 3 reti realizzate (l'ultima – pesantissima – domenica scorsa contro la Lazio dopo aver regalato dispiaceri al Genoa e al Benevento) hanno impreziosito un rendimento tale da spingere i bianconeri a tentare l'affondo di mercato nella prossima estate.

in foto: Il rendimento di Musa Barrow (fonte Whoscored.com)

L'operazione sull'asse Torino-Bergamo. E' quanto emerge dalle ultime notizie sulle trattative cerchiate in agenda dallo staff della ‘vecchia signora': l'obiettivo è bloccarne il cartellino (così da tenere a bada la concorrenza di Chelsea, Borussia Dortmund all'estero, Inter e Lazio in Italia) lasciandolo in prestito ancora per una stagione a Bergamo e poi portarlo a Torino. Molto dipenderà anche da quale posizione occuperanno i nerazzurri al termine del campionato: in caso di aggancio all'Europa League, allora il futuro del ragazzo vincolato da un contratto fino al 2020 si prenderà in esame secondo una prospettiva differente.

Valutazione di mercato? Secondo Trasnfermarkt la quotazione giusta sarebbe di 500 mila euro ma, a giudicare dalle voci e dai riflettori accesi sul calciatore, serviranno non meno di 20 milioni per assicurarsi Barrow, un calciatore che per caratteristiche è stato accostato a un altro attaccante africano e ‘vecchia conoscenza' dell'Italia: ovvero, il gabonese Aubameyang adesso all'Arsenal.