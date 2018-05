Il settimo scudetto consecutivo è praticamente vinto, la Juventus forse lo festeggerà già domenica prossima. L’obiettivo ‘doplete’, sarebbe il quarto in fila, è vicinissimo, ma la società sta già programmando la prossima stagione. I bianconeri in questo lungo ciclo vincente sono stati bravi a sostituire spesso dei grandi protagonisti e fedeli al motto: ‘squadra che vince, si cambia’ Marotta e Paratici continueranno a modificare la squadra. Allegri, a meno di clamorose sorprese, rimarrà il tecnico della Juventus, perderà alcuni senatori ma avrà tanti giocatori nuovi.

Chi lascia la Juve. Finora sono certi di chiudere la loro esperienza juventina tre calciatori: Gigi Buffon che lascerà il calcio, Lichtsteiner che ha annunciato l’addio e forse firmerà per il Borussia Dortmund e Asamoah. Il ghanese dovrebbe a costo zero passare all’Inter.

Chi resta alla Juve. Vestiranno ancora il bianconero con certezza più di una dozzina di calciatori. Il nuovo titolare tra i pali sarà Szczesny. In difesa non si toccano Benatia, Chiellini, Barzagli, Rugani e De Sciglio. A metà campo sicuri di rimanere sono Pjanic, Bentancur e Matuidi. L’attacco bianconero sarà composto ancora da Higuain, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi e Dybala, che dei cinque è forse quello con minori certezze.

Juventini sul mercato. Potrebbero lasciare il club campione d’Italia due centrocampisti: Sturaro, che da anni è una riserva e forse ha voglia di giocare e di confrontarsi in un’altra realtà, e Khedira, che strizza l’occhio alla MLS. La partenza non è impossibile nemmeno per Howedes che rischia di non essere riscattato, mentre Alex Sandro partirà se arriverà una buonissima offerta.

Allegri resta. Ha un contratto ancora lungo il tecnico livornese che la Juventus non intende lasciarla, ma non si può escludere al cento percento un sorprendente addio. E in caso di separazione il favorito sarebbe Simone Inzaghi. Marotta un pensierino lo avrebbe fatto per Zidane, Klopp, Deschamps e Simeone, ma tutti loro sembrano irraggiungibili. Nell’elenco ci sarebbe pure Sergio Conceiçao, che ha vinto il titolo con il Porto.

Gli obiettivi di mercato della Juventus. Torneranno alla base Pjaca e Spinazzola, che dall’Atalanta arriverà con Caldara. Sembrano molto vicini anche Darmian e Emre Can del Liverpool, in arrivo gratis. In attacco il sogno è rappresentato da Morata, seguito a ruota da Martial. Il nuovo secondo portiere sarà uno tra Consigli e Mirante. In difesa piace il belga Alderweireld.