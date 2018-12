Adrien Rabiot, ventitreenne centrocampista del Paris Saint-Germain, sarà un giocatore del Barcellona a partire dalla prossima stagione. Mancano ancora la firma e l'annuncio ufficiale, ma l'accordo tra la dirigenza catalana e la mamma del giocatore francese, che da sempre cura gli interessi sportivi del figlio, pare già esser stato trovato nelle scorse ore. A rivelare la notizia di è stato lo spagnolo "Mundo Deportivo", che ha dato per quasi fatto l'affare di mercato.

L'indiscrezione rilanciata anche dai media francesi, non può certo far piacere ai tifosi della Juventus: l'ultimo club italiano che si era fatto avanti per il centrocampista classe '95. Dopo Inter, Milan e Roma, anche il club piemontese aveva infatti pensato al giocatore del Psg, che nei giorni scorsi aveva rifiutato di prolungare il contratto con la società campione di Francia in scadenza nel prossimo giugno.

Il "saluto" dei tifosi del Paris Saint-Germain

Da sempre vicino alla causa blaugrana, Mundo Deportivo ha inoltre rivelato alcuni dettagli dell'affare. Oltre ad un contratto e ad un ingaggio molto importante (del quale non si conoscono ancora le cifre) Rabiot riceverà anche un bonus alla firma da 10 milioni di euro: una specie di "regalo", per aver sempre dato la precedenza e la fiducia al Barcellona in questa delicata fase della sua brillante carriera.

Le modalità con le quali ha scelto di voltare le spalle al Paris Saint-Germain, non sono ovviamente piaciute alla parte più calda della tifoseria parigina che ha reagito esponendo uno striscione polemico ed eloquente in occasione della gara di Coppa di Lega francese contro l'Orleans. Un lenzuolo bianco sul quale i tifosi hanno espresso tutta la loro rabbia verso il giocatore di Tuchel: "Rabiot non abbiamo bisogno di te".