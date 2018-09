La Juventus ha cercato di piazzare Claudio Marchisio praticamente ovunque ci fosse la possibilità, prima della chiusura dell'ultimo calciomercato. Almeno così sembra stando alle ultime dichiarazioni del presidente dello Spartak Mosca, Leonid Fedun. Secondo quanto svelato del numero uno del club russo, infatti, Claudio Marchisio sarebbe stato proposto anche allo Spartak Mosca, che però avrebbe rifiutato.

Le rivelazioni del presidente Fedun

Alla fine il Principino ha lasciato comunque la Juventus ed è finito allo Zenit, ma il tentativo di ‘rifilarlo' allo Spartak potrebbe fare discutere. Soprattutto per le dichiarazioni del presidente moscovita: “Marchisio è stato offerto anche a noi, anche se noi abbiamo riflettuto a riguardo. Poi abbiamo pensato che non fosse migliore dei centrocampisti che abbiamo attualmente in rosa e quindi abbiamo detto no”.

Un divorzio dalla Juventus inevitabile

Le parole di Leonid Fedun rilasciate ai microfoni di Sport-Express confermano ciò che si sapeva da temo e che i rapporti tra la Juventus e Marchisio si erano incrinati a tal punto da condurre le parti ad un divorzio sempre più inevitabile. Negli ultimi periodi Marchisio era finito ai margini del progetto tecnico di Allegri e la conferma del tecnico a fine stagione scorsa è stata lo spartiacque.

Il feeling incrinato con Max Allegri

Complici anche alcuni infortuni di troppo ma soprattutto le scelte del tecnico che hanno spesso relegato uno dei giocatori simbolo della Juventus in panchina. Scelte di Massimiliano Allegri che – stando ai trofei ottenuti – sono risultate sempre vincenti e per questo motivo non criticabili. Nemmeno da parte di Claudio Marchisio che ha così dovuto rinunciare di chiudere la propria carriera nel club dove aveva iniziato a diventare un piccolo campione sin dai tempi della Primavera.