Forse in casa Inter non si effettueranno grandi acquisti a gennaio. Il problema principale da risolvere sembra attualmente il rientro di Gabigol dal prestito al Santos e il classico osservato speciale nella figura di Luka Modric del Real Madrid. per il resto, se Spalletti riuscirà a recuperare tutti i giocatori, la rosa appare sufficientemente fornita per affrontare fino a giugno le sfide tra campionato, Coppa Italia e Europa League.

Con il mercato invernale ai nastri di partenza, dunque, in casa Inter si pensa alla prossima estate, sorvolando sulle trattative di gennaio. Il nuovo amministratore delegato Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio stanno valutando diversi profili di esperienza internazionale e con il contratto in scadenza il 30 giugno. Diktat: rinforzare la squadra in vista della prossima stagione senza esborsi enormi e individuando giocatori funzionali a Spalletti, al momento riconfermato in panchina.

I profili internazionali

Non mancano i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra che in ogni reparto considera eventuali nuovi innesti come quelli di Filipe Luis e Godin dell'Atletico Madrid e Ashley Young del Manchester United. Tutti profili di primo livello che dovrebbero dare il classico salto di qualità alla squadra per affrontare la nuova stagione ancor meglio rispetto all'attuale.

Jolly Ashley sulle fasce

Ashley Young è un 33enne di grande esperienza proveniente dalla Premier League. Non ha ancora rinnovato con il Manchester United, nonostante la volontà della dirigenza dei Red Devils di proseguire insieme e potrebbe tornare utile per rinsaldare le fasce potendo giocare sia a destra che a sinistra come esterno alto o basso.

Godin, nuovo centrale d'esperienza

Marotta non ha nascosto le ambizioni in tema di mercato del club e l'ex dirigente bianconero è pronto ad allestire una rosa ancora più competitiva con giocatori affidabili ed esperienza. Tra gli obiettivi dei nerazzurri monitorati da tempo per la difesa c'è Diego Godin. La situazione del difensore uruguaiano è in evoluzione e ultimamente ha rifiutato le diverse proposte di rinnovo presentate dall'Atletico Madrid. L'idea è prendere il posto di Joao Miranda, sempre più vicino all'addio dai nerazzurri.

Felipe Luis per Dalbert

In casa Colchoneros, Marotta e Ausilio tengono d'occhio anche la situazione di un altro giocatore che interessa molto, Filipe Luis. E' in scadenza, ha il passaporto comunitario e potrebbe rinforzare la fascia sinistra, soprattutto in caso di bocciatura di Dalbert che non sembra essersi ambientato al meglio.