Alla fine Matteo Politano ce l'ha fatta. Ha convinto Conte che lo ha tolto dal mercato e lo sta valutando come terminale d'attacco per la nuova Inter. L'ex Sassuolo, che la società aveva riscattato ad inizio estate era stato bocciato dal neo tecnico dopo le prime uscite per poi farlo ricredere grazie alla dedizione al lavoro e alla causa, mostrando di poter ricoprire i ruoli richiesti e assecondare le volontà dell'allenatore. Era riuscito a farlo già con Spalletti inanellando una stagione fatta di prestazioni sempre più convincenti e adesso anche Conte si è accorto delle qualità del giocatore.

Una scelta che è stata forzata anche dalle dinamiche del mercato in cui l'Inter si trova impantanata tra un Icardi che punta i piedi e non vuole andarsene (con ancora due anni di contratto), un Lukaku che non si libera da Manchester e uno Dzeko sul quale la Roma sembra averci ripensato. Politano, dunque, è la seconda punta homemade, già pronta da utilizzare al fianco di Lautaro Martinez.

Il riscatto dal Sassuolo per 20 milioni

Matteo Politano è stato riscattato dal Sassuolo a giugno, per una cifra di 20 milioni senza alcun tentennamento. In realtà era un’operazione pianificata fin dalla scorsa estate con i neroverdi perché il diritto di riscatto fissato nel 2018 era di fatto un obbligo concordato. Poi, c'era stata la risposta sul campo con l’esterno che è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione con Spalletti.

Politano e il 3-5-2

L’arrivo di Conte ha ribaltato tutto: il suo 3-5-2 di fatto restringe il campo di Politano, che dall’ex ct è considerato più una seconda punta che un classico esterno di centrocampo. Dove lo ha già sperimentato con il Tottenham e con la Pro Sesto. E dove molto probabilmente Politano sarà al debutto in campionato contro il Lecce a San Siro, vista la squalifica al primo turno di Perisic.