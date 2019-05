Stefan de Vrij e Milan Skriniar e Diego Godin. Sono loro i magnifici tre da cui ripartirà la difesa nerazzurra per la nuova stagione, ma non solo. In attesa di capire se sarà Champions League e di sapere chi siederà sulla panchina nerazzurra, l'Inter sta lavorando sul mercato anche in chiave difensiva. L'ultimo nome di interesse è quello di Jerome Boateng, il centrale del Bayern Monaco. Un fossip di mercato riportato con insistenza dai media tedeschi, in particolare dalla ‘Bild'.

Il difficile rapporto con Kovac

In Germania il connubio tra i neo campioni della Bundesliga e il giocatore sembra oramai ridotto ai minimi termini anche per la gestione di Nico Kovac che ha gestito il giocatore (solo 19 gare da titolare) senza mai dargli la sensazione di essere un punto di riferimento del reparto arretrato della squadra. Ciò ha anche inciso sul rendimento che è divenuto molto meno costante rispetto al passato.

Contratto in scadenza, prezzo in discesa

In aggiunta c'è anche il contratto che è in scadenza a giugno 2021. Un altro elemento che ha fatto scendere ulteriormente la valutazione del cartellino di Jerome Boateng, per il quale lo scorso anno erano stati rifiutati dalla società bavarese ben 38 milioni di euro proposti dal Psg. Nella prossima estate, dunque, potrebbe venire via a molto meno, per un prezzo più che allettante su un giocatore, comunque, dalle ottime qualità tattiche e tecniche.

Solo in caso di Champions

L'Inter ci starebbe pensando seriamente, per portare nel suo reparto un altro top player visto che un cartellino assestato attorno ai 18/20 milioni sarebbe comunque un colpo importante in ottica di qualità. Jerome Boateng ha un'ottima esperienza europea e darebbe un ulteriore salto di qualità in caso di Champions League. Proprio questo potrebbe essere il nodo, più che l'allenatore che siederà in panchina. Boateng arriverà solo se l'Inter entrerà in Europa dalla porta principale.