L'Inter da ieri sera può permettersi di sedere al tavolo dei grandi. Il pareggio interno con il Barcellona, maturato in rimonta, all'ultimo minuto grazie all'ennesimo centro decisivo di Mauro Icardi, ha determinato che questa squadra può guardare in faccia tutti senza alcun timore reverenziale. Un pari che mantiene aperte le speranze di qualificazione ma soprattutto ha aumentato l'autostima di un gruppo in netta crescita.

In tutto questo, non bisogna dimenticare però che in estate Luciano Spalletti aveva chiesto a Suning altri tipi di investimenti che poi non sono stati effettuati. Per il tecnico toscano la struttura c'era – e non è stata toccata – ma mancava qualcosa. Da qui la ricerca di qualità soprattutto in mediana con le corti serrate a Vidal e Modric.

Una macchina che funziona

Oggi che tutto funziona, nessuno pensa più ai colpi mancati. Merito certamente del tecnico che ha messo mano a ciò che aveva ottimizzandolo al meglio. Se oggi Joao Mario, Miranda, Gagliardini, Dalbert, Lautaro, Borja Valero ogni volta che vengono chiamati in causa rispondono sempre alla grande, è soprattutto merito di un allenatore che è riuscito a fare gruppo pur mantenendo fede alle gerarchie del campo.

Sarò sincero e non mentirò ai miei tifosi: è davvero molto complicato che io resti al Santos. Mi godrò queste ultime partite perché credo che possano essere le ultime.

Una macchina che non è perfetta e che deve (e può) ancora crescere, anche attraverso nuovi inserimenti nel mercato di gennaio. Dove potrebbe anche rientrare un ‘oggetto oscuro' come Gabriel Barbosa, conosciuto ai più semplicemente con il nome di Gabigol, a tutti gli effetti ancora sotto contratto.

Fine prestito, in estate sarà venduto

L'attuale prestito del brasiliano al Santos terminerà a fine 2018 e il club nerazzurro sta valutando varie opzioni per farlo esprimere al meglio e rivalorizzare il suo cartellino per poi decidere cosa fare. Perché al momento Gabigol al Santos è tornato a fare la differenza, con 16 gol all'attivo e ricoprendo il ruolo di capocannoniere del Brasilerao.

L'attaccante 1996 era stato acquistato nell'estate 2016 per quasi 30 milioni di euro, e il dovere attuale è provare a rilanciarlo per non perderne il valore, eventualmente con un nuovo prestito in Europa, in modo da attirare le attenzioni di altri club in vista del prossimo calciomercato estivo. Perché all'interno della macchina Inter, per Gabigol non c'è oggi spazio.