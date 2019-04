L'Inter sta oramai accarezzando il sogno Champions League. L'ultimo reale ostacolo si chiama Juventus e se sabato sera dovesse uscire dalla ruota di San Siro la vittoria e i tre punti, l‘accesso alla Coppa sarebbe praticamente certo. Un obiettivo sensibile che era stato dichiarato a inizio stagione e che Luciano Spalletti sta portando a compimento non senza problemi. Poi, a bocce ferme, si studierà il mercato estivo, le mosse da fare, le cessioni e gli acquisti, passando anche dal nodo riscatti.

Nella rosa attuale nerazzurra ci sono diversi giocatori il cui destino è appeso ad un filo che non verrà reciso o rinsaldato dalla Champions o meno. Si tratta di giocatori in prestito, con diritti di riscatto da valutare con attenzione per evitare di nuovo di finire nella spirale del Fair Play Finanziario e nuove restrizioni economiche. Davanti alle scadenze imminenti per l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio che portano tutte al 30 giugno, si dovrà decidere proprio in questo periodo.

I tanti riscatti entro il 30 giugno

I nomi su cui va chiarito velocemente il da farsi sono tanti e molti della prima squadra: Matteo Politano, Keita Balde, Sime Vrsaljko e Cedric Soares. Ma sarà fondamentale anche trovare una decisione condivisa con il Genoa per il futuro di due giovanissimi tesserati nerazzurri e attualmente in Liguria: Ionut Radu e Eddie Salcedo.

Chi verrà sicuramente riscattato

Politano: pronti i 20 milioni al Sassuolo

Per ciò che riguarda Matteo Politano non ci sono dubbi: 43 presenze e cinque reti, tanta corsa, dribbling, occasioni da gol e prestazioni più che positive, oltre a una duttilità tattica importante che ha tolto spesso le castagne dal fuoco a Spalletti. Costa 20 milioni, ma per riscattarlo dal Sassuolo l'assegno è già compilato e verrà recapitato al club neroverde.

Keita: si lavora per uno sconto dal Monaco, sui 25 milioni

Sì anche per Keità Balde, ma il problema in questo caso esiste ed è di natura economica. Se l'ex Lazio ha convinto per comportamento dentro e fuori dal campo, i 37 milioni da pagare in una unica soluzione al Monaco sembrano troppi. L'Inter ha intenzione di non perdere un esterno che ha rincorso per un paio di stagioni ma non può affrontare follie e la strada da percorrere sarà quella della trattativa. Nel Principato nessuno spinge per il rientro di Keità e la possibilità di ottenere uno sconto è reale: attorno ai 20-25 milioni si farebbe.

Radu: 15 milioni al Genoa

In ottica investimenti futuri, si tratterà subito anche il destino del giovane portiere rumeno Radu: l’Inter si era tenuta la possibilità di riscattarlo entro due anni, pagando entro il giugno 2019 15 milioni (contro i 18 del 2020). La sensazione è che l'estremo tornerà in casa madre per fare praticantato dietro ad Handanovic e iniziare l'avventura nerazzurra.

Chi è in dubbio o non verrà riscattato

Salcedo, 8 milioni al Genoa: probabile nuovo prestito

Per l'attaccante colombiano Salcedo il discorso si complica. Il suo riscatto è legato ovviamente ai movimenti in attacco nerazzurri (da Icardi a Keita) perché un ingorgo offensivo in rosa potrebbe portare a scelte che renderebbe scontenti diversi giocatori. Con la Primavera Salcedo ha fatto molto bene, così come nella Nazionale U19 e l'Inter vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo. Non è una questione di soldi (bastano 8 milioni di euro) ma di opportunità: Salcedo potrebbe venire girato nuovamente in prestito, in attesa di ridefinire il resto.

Vrsaljko: 17.5 milioni all'Atletico, nessun riscatto

Chi non ha chance di riscatto, invece, è uno degli ultimi arrivati: Vrsaljko, che ha avuto diversi problemi fisici durante la stagione per l'infortunio al ginocchio rimediato con la Croazia al Mondiale in Russia. Per riscattarlo definitivamente all'Atletico Madrid servirebbero 17,5 milioni di euro, davvero troppi per una fascia che comunque è già coperta.

Cedric: arrivato a gennaio, tornerà al Southampton

Oltre all'esterno croato appare al capolinea anche l'avventura in nerazzurro di Cedric. Il giocatore è stato uno degli acquisti di gennaio, prelevato dalla Premier League. Non si è mai inserito realmente, Spalletti lo ha utilizzato con il contagocce e quando è sceso in campo non è mai riuscito a distinguersi. Tornerà sicuramente al Southampton senza alcuna possibilità di riscatto.