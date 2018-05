La Champions per ripartire. Lo scorso agosto Suning aveva tracciato un cammino lungo una stagione il cui arrivo era associato alla qualificazione europea. Missione compiuta: il quarto posto ha permesso all'Inter di ritornare in Champions League, tra i top club europei ma soprattutto di ricevere dall'UEFA i proventi economici automatici più la garanzia di una fase a gironi certa. Il tutto quantificabile tra i 35 e i 45 milioni di euro.

Musica per le orecchie della proprietà cinese che adesso potrebbe anche allentare i cordoni della borsa in vista del mercato. Nessuna follia, l'autofinanziamento resta una priorità ma per Ausilio e Spalletti ci sarà maggior manovra per capire come agire sul fronte acquisti per dare al tecnico una rosa ancor più completa e competitiva.

I soldi dalle cessioni programmate. Il primo punto è che nessuno dovrà essere ceduto per questioni di bilancio: "La Champions ci aiuta a livello economico anche se alcuni riscatti restano difficili", ha detto Ausilio con grande pragmatismo che a conti fatti significa semplicemente che i top player potrebbero rimanere. A partire da Icardi per arrivare ad Handanovic, Perisic, Skriniar. Perché oltre i soldi della Champions altri dovrebbero arrivare dalle cessioni di Nagatomo al Galatasary (con cui ha vinto lo scudetto), di Joao Mario e di Kondogbia.

Tra esuberi e Primavera. Poi, qualche sistemazione differente per un paio di giocatori che con i nuovi arrivi (De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez) potrebbero diventare esuberi, come Miranda, Santon e Candreva. Tutti giocatori che presentano un mercato in uscita interessante. Per non dimenticare la ‘cantera' nerazzurra composta da giovani interessanti e in rampa di lancio da Pinamonti a Bastoni fino all'Under17 Vergani.

Rafinha, accordo vicino col Barcellona. Quindi si potrebbe pensare agli acquisti, su due fronti: riscatti e nuovi arrivi. Per la prima voce, si sta lavorando da tempo col Barcellona per Rafinha. Il 25enne trequartista non è considerato un cavallo di rientro per il club azulgrana e per i nerazzurri la strada appare in discesa. L'opzione più quotata è un rinnovo del prestito e un aumento del riscatto finale.

Cancelo, il Balencia vuole 35 milioni. Per Cancelo, invece, tutto è complicato dall'intransigenza del Valencia. E' vero che col club spagnolo c'è in corso la trattativa – ben avviata – per riscattare Kondogbia che dovrebbe riportare nelle casse nerazzurre una decina di milioni di euro, ma le due operazioni risultano distinte. E per l'esterno difensivo il Valencia pretende almeno 35 milioni di riscatto. Troppi per i nerazzurri che stanno provando a smussare gli angoli.

Strootman, clausola da 45 milioni. Poi, per i nuovi arrivi, oltre ai già ingaggiati De Vruj, Asamoah e Lautaro Martinez, si lavora per aumentare peso in mediana. Piace molto Strootman che arriva da una stagione di alti e bassi a Roma. In nerazzurro ritroverebbe Spalletti e nuove motivazioni, in un ruolo in cui oggi l'Inter appare scoperta. Il problema è la clausola rescissoria da 45 milioni di euro.

Ilicic, il vice Rafinha. In ultimo, sembra senza intoppi anche un altro innesto in trequarti, con Ilicic richiesto all'Atalanta. L'ex viola dovrebbe oramai essere ad un passo dall'accordo con il club nerazzurro per mettersi a disposizione di Spalletti che lo aveva cercato già ai tempi della Roma. Con l'arrivo di Ilicic ci potrebbe essere anche il vice Rafinha, per un'Inter pronta a giocarsi le proprie chance sui diversi fronti.