L'Inter prova a prenderci gusto e sta operando sul mercato con un low profile che fa invidia a molti: diversi colpi già messi a segno, anche tecnicamente e tatticamente rilevanti, a costi più che contenuti. Felicità per Luciano Spalletti ma anche per Suning che così facendo può permettersi di restare nei limiti del Fair Play e soprattutto tenersi i soldi per un eventuale colpo a sorpresa di mercato.

L'ultimo rumor riguarda un altro talento finito nel mirino nerazzurro che appare quello puntato nel miglior modo sul panorama del calciomercato estivo. L'attenzione è finita adesso su un attaccante centrale classe 1998, che è stato giudicato tra i migliori prodotti del vivaio dell'Argentinos Juniors e che Ausilio lo segue da un anno: è Nicolas Gonzalez, detto semplicemente Nico

Un altro argentino. Un colpo ancora in Sud America, in Argentina, la patria di Mauro Icardi ma anche di Lautaro Martinez. Una terra promessa che siu tinge di nerazzurro e che potrebbe vedere Nico vestire la casacca interista già a luglio per una decina di milioni che troverebbero il consenso del club argentino.

10 milioni. Nico non è un'idea dell'ultima ora, ma è un pallino fisso nella testa degli osservatori nerazzurri. L'Inter lo ha seguito per tutta l'ultima stagione, e adesso il corteggiamento potrebbe concludersi a luglio con una offerta concreta da parte del club meneghino. L'Argentinos Juniors chiede per il suo cartellino una decina di milioni, l'Inter potrebbe anche non trattare considerando la richiesta equa.

Punta tutto fare. Il club nerazzurro ha un asso nella manica: ha già in cassa il gradimento del calciatore quindi il trasferimento potrebbe presto avvicinarsi in queste prossime settimane senza tanti compromessi. Nico è un profilo che potrebbe davvero soddisfare Spalletti: classe 1998, è un attaccante centrale di professione ma che non disdegna partire dall'esterno: forte fisicamente, piede sinistro, dotato di discreta tecnica ed è uno che vede con continuità la porta.