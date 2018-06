Il Valencia potrebbe decidere di ascoltare le sirene nerazzurre e mettersi ad un tavolo per il riscatto di Cancelo, il laterale arrivato all'Inter in prestito e che è reduce di un'ottima annata, finita in crescendo. Il club spagnolo ha sempre detto che il giocatore rientrerà alla base, chiudendo porte e finestre ad Ausilio e Suning, ma adesso si potrebbe essere aperto uno spiraglio, grazie al Fair Play.

Proprio il nemico numero uno, i parametri restringenti imposti dall'Uefa, potrebbero risultare il migliore alleato dell'Inter perché se è vero che i nerazzurri entro il 30 giugno devono far quadrare circa 40 milioni di euro, è pur vero che le stesse restrizioni le hanno altre società, come il Valencia.

50 milioni per Guedes dal Psg

Secondo quanto riferito da “A Bola” il Valencia avrebbe investito un'importante quota su un affare che potrebbe riaprire il discorso Cancelo. Gonçalo Guedes sarebbe stato infatti riscattato per la cifra di 50 milioni, in una operazione che includerebbe inoltre una percentuale sulla futura vendita del giocatore per il club di Al-Khelaifi.

Il Psg avrebbe acconsentito al trasferimento del giocatore che pagò 30 milioni al Benfica, perché in questo modo riuscirebbe a far cassa subito, per raggirare l’ostacolo del Fair Play Finanziario che avrebbe momentaneamente bloccato i colpi in entrata sotto la Tour Eiffel. Contenti in Francia, in Spagna ma anche in Italia.

Le scatole cinesi del Fair Play Finanziario

La ‘palla' del disavanzo economico adesso passerebbe al Valencia. 50 milioni in uscita richiedono una cifra più o meno simile in entrata e il nome di Cancelo ritorna prepotente. Il riscatto fissato è sui 40 milioni, l'Inter non ha mai nascosto di essere pronta a tirarli fuori per un giocatore entrato nelle grazie di Luciano Spalletti con le prestazioni del campo.

Il problema, però, è la tempistica. Per tutti la dead line è il 30 giugno. Anche l'Inter dovrebbe cedere subito per reinvestire, al di là della cifra che deve presentare all'Uefa. In questo senso, i nerazzurri dovrebbero agire di fretta, sapendo che entro la fine del mese il Valencia deve cedere. Un rompicapo complicato ancor più dalla concorrenza estera che col Fair Play non ha problemi e dispone di una liquidità immediata, come il Manchester United.