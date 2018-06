Il fattore V, come vittoria, è il nuovo diktat nerazzurro per la nuova stagione. In questo momento, infatti, c'è interesse vivo per Vidal e Vrsaljko, un doppio puntello per solidificare la difesa. Due giocatori che sono molto graditi a Luciano Spalletti che in silenzio ma con determinazione sta lavorando per avere la sua squadra ideale in vista del prossimo campionato.

Un doppio colpo in canna che potrebbe davvero presentare l'Inter come una delle favorite allo scudetto. Perché la formazione nerazzurra, pur avendo perso per strada due elementi interessantissimo come Cancelo, sta trovando il modo di ovviare al problema, con sostituti all'altezza.

Vrsaljko, si tratta con l'Atletico

E' in questo senso che si devono leggere i tentativi di Ausilio per richiamare in Serie A due vecchie conoscenze tra i pallini nerazzurri, come Vrsaljko e Vidal. Per l'ex Sassuolo, oggi all'Atletico Madrid, i giochi sono decisamente aperti. L'Inter farebbe sul serio e la trattativa è già avviata. Ausilio ha incontrato a Milano Andrea Berta, responsabile del mercato dell’Atletico Madrid proponendo una richiesta di prestito con diritto di riscatto.

Per l'Atletico Madrid il giocatore non è incedibile, anzi. Ma le condizioni provano a farle in Spagna e dal prestito con diritto si è passati alla controproposta: cessione definitiva, con 20 milioni da versare subito e in una unica soluzione nelle casse dei Colchoneros.

Vidal, 15 milioni ma si prova per il prestito

Alterantiva valia è rappresentata da Alexi Vidal, con Alejandro Santisteban, agente del terzino del Barcellona, che non a caso si trova da giovedì a Milano, ufficialmente senza appuntamenti in agenda. Vidal non rientra nel progetto del club catalano e potrebbe partire per 15 milioni di euro. Un affare più economico di Vrsaljko ma con l'Inter che ha preso Nainggolan e sta per ufficializzare Politano, e adesso punterebbe solo a un prestito con diritto di riscatto.