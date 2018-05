Un nuovo progetto Inter è pronto per essere varato. Le basi però devono essere solide della stagione in corso. In estate è arrivato Spalletti, durante il campionato si è testata la rosa, effettuato esperimenti, inserito a gennaio nuovi elementi e alla fine si è fatto quadrare il cerchio. Adesso, l'atto finale: la Champions League.

Una conditio sine qua non che Suning ha posto per poter continuare ad investire – comunque in modo oculato. Certo, con l'appeal dell'Europa che conta, che passa dal quarto posto in sfida alla Lazio, tutto sarebbe più semplice, intanto però qualcosa all'orizzonte si sta profilando già ora.

Il progetto tecnico. Tra chi c'è, al momento, in pochi sembrano volersene andare. I vari Brozovic, Perisic, Miranda, Candreva e Icardi – un piccolo manipolo di ‘senatori' – non dovrebbero cambiare casacca. Skriniar, Rafinha, Cancelo, Karamoh rappresentano il nuovo che avanza e che si è sufficientemente inserito per poter restare. E poi i nomi di chi arriverà, primo Lautaro Martinez, già acquistato dal Racing Avellaneda, lo stesso club che fu di Milito che per i tifosi dell'Inter ricorda momenti d'oro.

Il Principe Milito. Proprio il Principe è atteso nelle prossime settimane a Milano, per discutere del ‘Toro'. Nessun problema, l'accordo c'è è stato sottoscritto e rimarrà tale ma in Argentina premono perché Martinez resti un'altra stagione in patria. Un tentativo ultimo per ritardare l'arrivo a Milano e tenersi l'attaccante per un'altra stagione. E Milito, oggi nello staff del Racing proverà a sfruttare il proprio carisma e affetto per ottenere una proroga.

Ancora 5 gare poi in nerazzurro. In Argentina, Martinez deve giocare ancora cinque partite con il Racing: due di campionato, due di Coppa d’Argentina e una di Libertadores. Dopo la gara della massima competizione sudamericana l'attaccante è atteso a Milano perché inizi la sua nuova avventura nerazzurra: visite mediche e a disposizione di Spalletti.

Lautaro più Maurito. Dopotutto il ‘Toro' è un nuovo centro di gravità del progetto interista. Spalletti ha già varato nuovi moduli in cui Lautaro può giocare anche insieme a Icardi e non solo come sostituto in attacco. Nel 4-2-3-1 che il tecnico toscano ha presentato diverse volte in stagione, il terminale resterebbe sempre Maurito mentre Martinez si schiererebbe – oggi – a fianco di Rafinha e Candreva. Una opzione plausibile che permetterebbe a Spalletti tanta qualità dalla cintola in su.