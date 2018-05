Cortocircuito Inter. A 90 minuti dal termine della stagione non si sa ancora se il club nerazzurro riuscirà a conquistare l'obiettivo di inizio stagione, cioè l'approdo in Champions League. Per farlo dovrà vincere a Roma, all'Olimpico contro la Lazio nell'ultima giornata di campionato. Una vera e propria finale per gli uomini di Spalletti e per quelli di Simone Inzaghi che vantano tre punti di vantaggio. Ma che pagherebbero dazio in caso di arrivo a pari punti per la classifica avulsa negli scontri diretti che favorirebbe l'Inter.

O autofinanziamento o investimento. Un crocevia che determinerà ovviamente anche il mercato nerazzurro per la prossima estate. In caso di Coppa, Suning potrebbe rivedere i propri piani economici, altrimenti si resterebbe solamente sull'idea iniziale dell'autofinanziamento e di una gestione ancora ridimensionata. Per il dispiacere di Spalletti che desidererebbe poter arricchire tecnicamente la propria rosa.

Un mercato di qualità. Se tutto andasse per il verso giusto e l'Inter riuscisse a festeggiare vittoria e Champions, ci potrebbe essere un ‘regalo ‘di qualità dal mercato. Suning a quel punto potrebbe acconsentire a investire qualche milione in più e trattare un top player internazionale. Il profilo è già delineato e Spalletti avrebbe già pronta una lista da presentare alla proprietà.

Gundogan, il sogno. Il primo della lista sarebbe Ilkay Gundogan. Il centrocampista del Manchester City, il cui attuale contratto scade nel 2020, rappresenta ad oggi il sogno impossibile dell'Inter. Il tedesco, lasciato il Dortmund in Premier League si è comportato egregiamente confermando di essere uno dei migliori nel proprio ruolo.

Cartellino e ingaggio da top player. L'Inter, dopo aver sistemato la difesa con De Vrij e Asamoah e ringiovanito l'attacco con l'argentino Lautaro Martinez, punta soprattutto a rinforzare il centrocampo per l'anno prossimo. Le difficoltà sono molte, sia per il costo del cartellino (35 milioni) sia per l'ingaggio che il giocatore percepisce a Manchester (8 milioni di euro).

Da Strootman a Vidal le alternative. Alternative ce ne sono e diverse. Da Strootman della Roma, un vecchio pupillo di Luciano Spalletti, all'ex Kovacic che piace moltissimo al direttore sportivo Ausilio. Più difficile invece sembra arrivare all'ex juventino Arturo Vidal del Bayern Monaco che già in passato è stato cercato con insistenza senza fortuna.