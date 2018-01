Non c'è alcuna novità nella trattativa tra Psg e l'Inter per Xavier Pastore, il trequartista argentino corteggiato dai nerazzurri in un estremo tentativo di velocizzare i tempi e chiudere entro fine gennaio. E' questa, forse, l'unica reale novità: che il tempo continua a stringere e gioca contro la società di Suning. Spalletti è pronto ad accogliere l'ex Palermo, ma c'è il Psg che fa muro e non vende – o meglio svende -quando sa che dalla sua ha la forza contrattuale.

Un Flaco triste.

Ne è nato uno stallo, con Pastore che prova a forzare la mano del club francese mentre a parole dichiara amore e rispetto per maglia e contratto. Ma davanti a 19 partite (compresi gli spezzoni) 5 gol e 1 assist, el Flaco non può essere soddisfatto: fra 4 mesi ci sono i mondiali e l'Argentina rischia di partire per la Russia senza di lui.

L'Inter lo vuole.

Motivo per il quale l'approdo immediato – anche temporaneo e in via di definizione – all‘Inter sarebbe considerato una autentica manna dal cielo: Pastore giocherebbe titolare e non avrebbe nulla da perdere: al massimo potrebbe diventare il nuovo deus ex machina di un club che non riesce più a vincere e sta perdendo costante contatto in classifica con le prime posizioni.

Ultime 48 ore.

Purtroppo però, il Psg sembra fare muro e non ascoltare le offerte nerazzurre anche se il giocatore ha fatto intendere che restare a Parigi sarebbe oggi la sua ultima idea. Frizioni con allenatore, staff e compagni già ce ne sono state e quindi tutto potrebbe portare ad un trasferimento che però si dovrebbe concretizzare nelle ultime 48 ore.

L'apertura del Psg.

Simonian, agente del Flaco ha confermato l'esistenza di una trattativa ma anche delle difficoltà in seno ad essa. Al momento, sembrerebbe che manchi l'offerta ufficiale nerazzurra davanti alla quale tutto si sbloccherebbe