L'Inter prova a cambiare volto, anche a costo di lasciar partire qualche big. La volontà è quella di rinnovarsi, cercare novità che permettano a Luciano Spalletti di plasmare il suo nuovo progetto al meglio. Ad attendere i nerazzurri ci sono la Champions League e un campionato in cui bisognerà almeno confermarsi la quarta forza della Serie A.

Per farlo, Ausilio ha scandagliato il mercato e sta valutando anche quali giocatori in rosa possano permettere a Suning delle trattative serene all'interno del Fair Play Finanziario. Così, mentre si trova una squadra per Joao Mario, si valutano le possibili plusvalenze dei giovani campioni d'Italia con Vecchi in Primavera, si lavora anche per capire quali siano le reali possibilità di Antonio Candreva nel proseguire la sua avventura nerazzurra.

Futuro in Premier per Candreva

L'esterno ex Lazio non è più inamovibile e un mercato florido c'è. Tutto sta capire una eventuale cessione cosa possa comportare a livello tattico visto che Spalletti non ha alcuna intenzione di lasciare il gioco sugli esterni. "Candreva è contento di stare a Milano, ma vediamo se verrà fuori qualcosa la valuteremo”, ha commentato il procuratore Pastorello che è in attesa di avere una chiamata dal club.

Il nuovo Robinho è Malcom

Intanto, a guardare con interesse il giocatore è soprattutto la Premier dove i soldi non mancano e c'è un campionato che non dispiacerebbe al giocatore. Per l'Inter potrebbe essere un'opportunità ulteriore per far cassa e chiudere l'affondo per un nuovo acquisto, Malcom, per il quale si sta continuando a lavorare.

Il Bordeaux non sembra cedere di un centesi,o: il club transalpino esige 40 milioni di euro, troppi per l'Inter. Ma il suo arrivo potrebbe liberare proprio Candreva: sa calciare di destro e di sinistro, è perfetto per il tridente d'attacco e ricorda nella qualità e nella corsa Robinho. Con Icardi centrale e Lautaro Martinez o Perisic sull'altro fronte, per Spalletti finalmente potrebbe essere risolto il problema del gol.