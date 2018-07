Non c'è solamente l'Argentina nel futuro dell'Inter con la presenza (fortissima) di un attacco tutto albiceleste. Cresce anche la colonia brasiliana che dovrà rinforzare a dovere la squadra di Luciano Spalletti che vuole unire l'estro sudamericano con il pragmatismo europeo. Così, l'arrivo imminente del brasiliano Malcom appare come un tassello di qualità per le corsie esterne nerazzurre.

In Brasile sono già sicuri che tutto sia a posto e si stia lavorando solamente sui dettagli finali. Malcom è a un passo dall’Inter perché oramai è certo che il giovane esterno del Bordeaux passerà al club nerazzurro per circa 45 milioni di euro. Le visite mediche sono già fissate e l’ex club del brasiliano, il Corinthians, guadagnerà circa 1,4 milioni di euro vale a dire il 3,2 % della rivendita come da accordi sul contratto.

Tutto fatto, un affare da 50 milioni

Nel frattempo il laterale 21enne è tornato ad allenarsi con il Bordeaux in attesa di conferme ufficiali. Ma è semplicemente un proforma: Spalletti ha un altro elemento in prospettiva e di valore su cui poter lavorare per la nuova stagione che si dovrà distinguere tra campionato e Champions League mettendo entrambi gli obiettivi sul medesimo livello.

A post shared by Malcom Filipe S. De Oliveira (@malcomoliveira_97) on Jul 1, 2018 at 12:41pm PDT

Il Robinho nerazzurro

A Milano Malcom potrebbe calcare le gesta di un suo connazionale famoso e mai dimenticato: Robinho. Poco conta che vestisse la casacca dell'altra parte del Naviglio, quella rossonera. Malcom lo ricorda per tecnica e qualità. E i tifosi nerazzurri sperano che questa volta la ‘locomotiva' giusta sia arrivata nella stazione giusta, quella interista. Potrebbe essere proprio lui il tassello definitivo per un tridente molto interessante con Lautaro sull'altra corsia e Icardi al centro. Con Perisic, Karamoh e Candreva pronti a subentrare, l'Inter avrebbe finalmente un doppio attacco su cui appoggiarsi.

A post shared by Malcom Filipe S. De Oliveira (@malcomoliveira_97) on May 31, 2018 at 4:58pm PDT

Talento precoce, corsa dribbling e gol

In patria Malcom è un talento precoce ed esplode subito con il Corintihians visto che debutta in prima squadra a 17 anni ed è subito un successo: con la maglia del Corinthians 51 presenze e 7 reti. L'infanzia difficile, l'abbandono del padre, la dura gavetta di vita, formano subito il giovane Malcom – il cui nome è ispirato a Malcom X, uomo simbolo nella battaglia a difesa dei neri nell’America degli anni ’50 e ’60.

A credere nelle sue qualità è il Bordeaux che lo trascina in Europa ancora giovanissimo e punta su di lui. Il club francese ha fià vinto la propria scommessa economica: al Corinthians l'ha pagato appena 5 milioni di euro con il club brasiliano che ha ‘strappato' la clausola sulla ‘rivendita' del 3%. Adesso, Malcom varrà 50 milioni da parte dell'Inter e al Bordeaux ne arriveranno ben 48.

Ma anche da un punto di vista tecnico e qualitativo Malcom è pronto per il grande salto. Sa calciare sia di destro che di sinistro ed è il classico brasiliano tutta velocità e dribbling dove predilige gli affondi sulla fascia. In Francia è arrivato a gennaio del 2016, quest’anno è esploso, collezionando 38 presenze, 12 gol e 8 assist.