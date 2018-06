Anche per l'attacco l'Inter prova a muovere le proprie pedine. Dopo l'acquisto da botteghino di Radja Nainggolan, giocatore che Spalletti riteneva già fondamentale per il proprio gioco ai tempi della panchina giallorossa, si studiano le mosse in chiave d'attacco. Dove c'è già stata la scelta di rinnovamento con l'arrivo di Lautaro Martinez dall'Argentina, ma che richiede ulteriori giocatori.

Così, è tornata di moda la pista che porta al Sassuolo dove da tempo piace un ragazzo che nell'ultima stagione si è dimostrato pronto per le grandi platee: si tratta di Matteo Politano sul quale ci sono altre diverse big di Serie A. La notizia, però, è che l'Inter avrebbe rotto gli indugi e si sarebbe presentata dal patron Squinzi con una proposta concreta.

Politano, l'uomo giusto per l'attacco. Un prestito con diritto di riscatto a fine anno, con una trattativa che muoverebbe 25 milioni in totale. Una cifra da top player per un ragazzo che si sta confermando tra i migliori interpreti nel proprio ruolo. Con il Sassuolo il feeling c'è già perché i neroverdi riceverebbero anche importanti contropartite tecniche provenienti dalla Primavera nerazzurra fresca campione d'Italia.

25 milioni più due giovani. Sul piatto della bilancia ci sarebbero infatti due talenti in erba. Si tratta di Gabriele Zappa e Davide Merola. Il primo è un centrocampista classe 1999, mentre il secondo ricopre il ruolo di attaccante ed è un 2000. Entrambi, andrebbero a vestire il neroverde del Sassuolo a titolo definitivo nell'affare Politano, con una eccezione. Zappa, per motivi di liste Champions e paletti imposti dall'Uefa nel presentare giovani provenienti dal vivaio, resterà all'Inter per la prossima stagione, in prestito, pur essendo a tutti gli effetti un tesserato del Sassuolo.

Dubbio Malcom. Con questo innesto in avanti, per Spalletti l'attacco sarebbe quasi fatto. Si insiste per Malcon con il quale c'è un accordo di massima ma senza fretta: Karamoh e Candreva assicurano garanzie esterne e solo se qualcuno si presentasse con una offerta concreta per uno dei due allora ci sarebbe l'affondo per il giocatore del Bordeaux