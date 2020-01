L'Inter sarebbe alla ricerca di un attaccante per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Nonostante le parole di ieri di Beppe Marotta abbiano, di fatto, chiuso il mercato nerazzurro; il club di va della Liberazione sarebbe interessato ad una punta low cost per completare il reparto offensivo e dopo il nome di Pandev è circolato anche quello di Islam Slimani del Monaco. Il giocatore di nazionalità algerina, in prestito in Francia dal Leicester, è extracomunitario ma l’Inter ha comunque a disposizione un posto in rosa per poterlo tesserare. Il centravanti classe 1988 in stagione ha mess a referto 14 presenze e 7 gol tra Ligue1 e Coupe de la Ligue. Dopo il rallentamento delle trattative per Giroud (che sarebbe vicino alla Lazio) e Llorente, si aprono nuove ipotesi.

Inter, Slimani come vice Lukaku

Slimani verrebbe preso come vice Lukaku e potrebbe essere l’ultimo rinforzo del mercato invernale nerazzurro. Al calciatore algerino era interessato anche il Tottenham, che sta cercando un centravanti per sostituire l'infortunato Harry Kane. L'Inter proverà a chiudere la trattativa in queste ultime ore di mercato, trovando una soluzione che metta d'accordo sia Monaco che Leicester. Sia Piero Ausilio e Marotta erano presenti in queste ore all’Hotel Sheraton e sono usciti in fretta probabilmente in direzione per la sede dell’Inter per provare a chiudere l’ultima operazione della sessione di mercato dell’Inter.

Pandev-Inter: la pista si raffredda

Dopo le tante voci del primo pomeriggio, non trova conferme l'interesse dell'Inter per Goran Pandev. Secondo quanto riportato da calciomercato.com l'attaccante macedone 36enne, che in nerazzurro ha vinto il Triplete, non farebbe parte della lista di Beppe Marotta, che sarebbe alla ricerca una prima punta.