Giroud alla Lazio, operazione da 6-7 milioni di euro con il Chelsea

Oliver Giroud è più di un obiettivo di mercato per la Lazio nelle ultime ore della sessione invernale. L’accordo con il Chelsea potrebbe arrivare anche per una cifra intorno ai 6-7 milioni di euro ma l’ostacolo per l’acquisto del 33ene campione del mondo sembra essere l’ingaggio: l’attaccante francese ha uno stipendio da 6 milioni di euro e l’offerta biancoceleste è di 2 milioni per il restante mezzo anno e 3 milioni a stagione per altri due.