Un'Inter formato giovane. L'idea di fondo per questa sessione di mercato e per le prossime sarà all'insegna della linea verde, non sulla carta come era accaduto anche in precedenza ma come progetto tecnico da perseguire con costanza e programmazione. Una ‘linea Marotta' visto che a volere questa presa di posizione è stato l'attuale amministratore delegato.

Tutto inizierà con gennaio anche se potrebbe non arrivare alcun nuovo giocatore in rosa, per rispetto del Fair Play da un lato e del lavoro dell'attuale gruppo dall'altro. Ma si porranno solide basi per chiudere pre accordi o trovare strette di mano che indichino la via per il prossimo giugno. Romero e Mancini per la difesa, Andersen, Barella e Tonali per il centrocampo. La lista è più che interessante.

Tonali, il nuovo Pirlo da 30 milioni

I nomi in cantiere sono molti e tutti rigorosamente Under25, possibilmente già formati, di certo a costo moderato e di sicura prospettiva su cui investire a lungo termine. Si inizia dal panorama italiano dove non mancano gli identikit che piacciono ai nerazzurri. Come il piccolo talento del Brescia, Sandro Tonali che compirà 19 anni la prossima primavera.

Vale circa 30 milioni di euro, è considerato un talento emergente assoluto e già nel giro della nazionale maggiore grazie all'attenzione di Roberto Mancini. Tonali è stato spesso definito il nuovo Pirlo ma è più trequartista dell'ex Juve e Milan, più completo e moderno.

Mancini, il difensore bomber

Poi c'è un profilo interessante in chiave difesa. Si tratta dell'atalantino Gianluca Mancini. A Bergamo l'Inter aveva trovato altri nomi emergenti di qualità comprovate come Bastoni che però non hanno mai vestito il nerazzurro. Con Mancini, che quest'anno ha segnato ben 4 reti in campionato, uno straordinario bottino per un difensore, sarà differente: Marotta ha già contatti con il giocatore e il club orobico, che vale 20 euro e che potrebbe arrivare già in estate.